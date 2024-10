PSC i Junts aproven apujar la taxa de les escombraries i congelar l'IBI a Lleida

El ple de la Paeria de Lleida va aprovar ahir les noves ordenances fiscals per l'any que ve amb els 14 vots que sumen els del govern del PSC (9) i el grup de Junts (5). L'IBI i altres impostos com l'ICIO o l'IAE quedaran congelats, mentre que la taxa de les escombraries patirà un fort increment que es tornarà a repetir el 2026.

L’ajuntament de Lleida va aprovar ahir gràcies als vots del govern del PSC i del grup de Junts les ordenances fiscals del 2025, que preveuen una important pujada de la taxa d’escombraries, que es tornarà a repetir el 2026, així com la congelació de l’IBI i altres impostos com l’ICIO o l’IAE. Unes taxes que van tirar endavant per una ajustada majoria de 14 vots a favor (9 del PSC i 5 de Junts) davant dels 13 en contra de la resta de l’oposició (PP, ERC, Vox i Comú), que van qualificar d’“abusiu” i “desproporcionat” l’augment de la taxa d’escombraries i van demanar congelar-lo o compensar-lo amb rebaixes en altres impostos municipals.

La taxa d’escombraries de l’any que ve tindrà una tarifa base de 81,05 euros anual a tota la ciutat i una altra de variable en funció de la mida de l’habitatge: per a les de fins a 100 metres quadrats serà de 13,85 euros (94,40 en total); per a les d’entre 100 i 170, de 30,55 (111,60 euros en total) i per a les de més de 170 metres, de 47,30 (128,35 euros en total). Per a les zones amb porta a porta la tarifa variable serà inferior i en l’Horta tots els veïns pagaran 66,95 euros.

Fins ara la taxa es calculava mitjançant un sistema de tarifes per categories de carrers i el canvi de model comportarà que veïns que eren als carrers amb els nivells més baixos veuran triplicat el seu rebut el 2025 respecte al d’aquest any.La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, va culpar el govern anterior d’ERC i Junts de no haver aplicat abans una pujada progressiva, i va recordar que Europa els obliga que l’abril del 2025 el que recapti la taxa cobreixi tot el servei. “Retardar aquesta mesura no va ser una bona decisió”, va dir Valls, que va afegir que, incloent-hi bonificacions, el 2025 la taxa anirà dels 23 als 128 euros i va posar com a exemple que “una perruqueria de rambla Ferran pagarà 48 cèntims al dia i una peixateria del Secà, 61”.

La portaveu de Junts, Violant Cervera, i l’edil Neus Caufapé també van criticar el govern anterior recordant que “el 2018 es va definir un calendari per complir la llei i el 2022 els municipis ja tenien la norma, per què no ho hem fet abans com altres municipis? Tots som responsables d’aquesta situació”, van assegurar Cervera i Caufapé, que van destacar que gràcies a les seues propostes van aconseguir abaixar l’IBI el 2024 i congelar-lo el 2025.El cap de l’oposició i del PP, Xavi Palau, va dir que aquestes ordenances són “la pujada d’impostos més gran de la història”. Va detallar que “el 80% dels veïns de Mangraners, Secà o Barri Antic pagaran un 80% més d’escombraries, així com el 100% dels locals” i va recordar que el 2019 el PSC a l’oposició va criticar una pujada de les escombraries per no ser progressiva.

La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va demanar “congelar la pujada de la taxa i debatre-la juntament amb el nou contracte” per evitar “una pujada injusta i desproporcionada” i va acusar el govern de “confondre igualtat amb equitat”. L’edil de Vox, Josep Roca, va dir que eren unes “ordenances letals” i un rodet per a la ciutadania, mentre que la del Comú, Laura Bergés, vol compensar la pujada de la brossa rebaixant un 6% l’IBI i va acusar PSC i Junts de “justificar una pujada d’impostos dient que ho obliga una llei europea”.

Llum verda a la Zona de Baixes Emissions, que entrarà en vigor al gener

El ple extraordinari per aprovar les ordenances fiscals va ser succeït per un altre per donar llum verda al nou pla de mobilitat i la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) al Centre Històric a partir de l’1 de gener. La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, va detallar que el pla “és el document genèric que establirà les bases de la nova mobilitat de la ciutat” i que volen que la implementació de la ZBE ajudi a reduir la contaminació, però també que comporti “les mínimes molèsties i el màxim consens possible”.

El líder del PP, Xavi Palau, va dir del pla de mobilitat que “sobre el paper, sona bé” i que en aquest aspecte el PSC “ha fet més feina en 15 mesos que Junts en 4 anys, quan tenia la cartera de mobilitat”. El portaveu d’ERC, Juanjo Falcó, va qualificar de “covarda” la proposta de ZBE i que “arriba tard, malament i amb incompliment”, ja que va assegurar que no va complir els processos de participació ciutadana fixats per llei. Tanmateix, el secretari municipal va dir no veure “cap impediment legal” per votar l’expedient. Des de Junts, Violant Cervera i David Melé van recordar que el pla preveu 22 milions en inversions i van agrair la tasca de l’anterior edil de Mobilitat, Joan Ramon Castro.

La portaveu de Vox, Gloria Rico, va qualificar de “gran farsa” la ZBE i que només té afany recaptatori. La seua homòloga del Comú, Laura Bergés, va criticar que la ZBE “s’aplica a la zona amb menys trànsit, amb excepcions i demora la seua ampliació per després de les municipals del 2027”.El pla de mobilitat es va aprovar amb els vots de PSC, ERC i Junts, l’abstenció de PP i Comú i el vot en contra de Vox. La ZBE es va aprovar amb el sí de PSC i Junts i el rebuig de la resta de l’oposició.