Ignacio Garriga, de Vox, denuncia “la islamització creixent de Lleida”

El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, va assegurar ahir a Lleida que els seus dos edils són “la veu de l’oposició a la islamització creixent de Lérida [sic]” i dels veïns “cansats de la inseguretat”. Ho va dir en una visita al barri del Clot, on va denunciar “la creixent inseguretat, pèrdua d’identitat i llibertat que va a més cada dia a tot Catalunya, especialment a Lérida [sic]”. Al seu torn, va acusar el “separatisme i socialisme de coartar la llibertat” amb la implantació de la Zona de Baixes Emissions i va dir que la portaran als tribunals per paralitzar-la. “Si vam poder tombar-la a Madrid, per què no podem fer-ho en tots els municipis de Catalunya?”, es va preguntar el líder d’ultradreta.