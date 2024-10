Detinguts dos homes per una baralla amb matxet al Barri Antic de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir ahir dos homes, de 42 i 22 anys, com a presumptes autors d'un delicte de lesions després d'una violenta baralla amb arma blanca davant del centre cívic de l'Ereta, situat al Barri Antic de la capital del Segrià. L'enfrontament es va produir al voltant de les 10.30 h del matí i va acabar amb el jove de 22 anys ferit per diverses ganivetades.

Segons han informat fonts policials, tot apunta que la discussió entre els dos individus, que es coneixien prèviament, hauria estat motivada per desavinences familiars. En arribar al lloc dels fets, els agents es van trobar amb l'home de 42 anys que va afirmar haver estat agredit primer pel jove amb una arma blanca. "El de més edat va explicar que va prendre el matxet a l'altre implicat i que el va agredir en defensa pròpia", detallen des de la policia.

Detenció a l'hospital

Després de l'atac, el jove ferit va ser traslladat per dos amics a l'hospital Arnau de Vilanova per ser atès de les ferides. Un cop allà, i després de rebre el tractament mèdic corresponent, va ser detingut per la Policia Local com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i lesions. Els agents van decomissar el matxet utilitzat en l'agressió.

Altres incidents al Barri Antic

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra també van procedir a l'arrest dels dos acompanyants del jove, als quals s'imputa un delicte d'amenaces a agents del cos el passat cap de setmana, en uns fets ocorreguts de matinada al Barri Antic de Lleida.

Cal recordar que aquest no ha estat l'únic incident violent amb armes blanques registrat recentment en aquesta zona de la ciutat. Dissabte a la nit, els Mossos van detenir un home de 67 anys per agredir i fer un tall a la cara a un jove de 21 en una baralla en un bar del carrer Boters.