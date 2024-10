La Paeria sanciona per cinquena vegada els propietaris de dos edificis de Lleida en mal estat

L'Ajuntament de Lleida ha imposat una cinquena multa de 2.000 euros a cadascuna de les dues societats propietàries d'edificis en mal estat a la ciutat. La Paeria porta anys requerint a aquestes empreses que duguin a terme les obres necessàries per garantir l'habitabilitat i la seguretat dels immobles, situats a l'avinguda de les Garrigues i al carrer Sant Andreu.

En el cas de l'edifici ubicat al número 22 de l'avinguda de les Garrigues, propietat de la Sareb, el consistori ha exigit la instal·lació d'una malla protectora a la façana per evitar despreniments, així com una revisió completa de l'estructura. Els tècnics municipals han alertat de la presència d'"humitats, filtracions i fongs de putrefacció en la biga del sostre de la primera planta". La Paeria ha donat un mes a la Sareb per actuar abans d'imposar una sisena sanció.

D'altra banda, l'immoble situat al número 14 del carrer Sant Andreu, propietat de Sabadell Real Estate Development SL, acumula requeriments municipals des del 2023 per dur a terme obres de consolidació, reparació de la instal·lació elèctrica i la xarxa de canonades, així com la renovació de la façana i una neteja integral.

Aquests casos posen de manifest la ferma actuació de l'Ajuntament de Lleida per garantir la seguretat i el benestar dels veïns, exigint a les societats propietàries que compleixin amb les seves obligacions de manteniment i rehabilitació dels edificis en mal estat. La Paeria continuarà vetllant perquè aquests immobles recuperin les condicions d'habitabilitat adequades.