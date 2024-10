Barrientos adverteix de la sobrecàrrega en els jutjats de Lleida amb judicis ja per al 2026

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Aquesta sobrecàrrega de treball no es pot suportar gaire temps perquè, quan algú fa un sobreesforç amb una dedicació temporal, després té un període de recuperació, però si aquest volum de treball es manté durant molt de temps, sense expectativa que la situació canviï, acabem tots estressats i exhaustos.”

Així va descriure ahir la sobrecàrrega de treball als jutjats de Lleida el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, que va afegir en aquest sentit que “es retarda la investigació de causes com les penals i l’agenda dels judicis. Per exemple, als jutjats Socials ja s’estan assenyalant vistes per a l’any 2026”.

L’Audiència de Lleida va acollir ahir la comissió permanent de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va celebrar la seua reunió setmanal i que va incloure també un seguit de reunions amb magistrats, jutges, representants dels col·legis professionals, lletrats de l’Administració de Justícia així com amb forenses i representants de la junta de personal. Barrientos i la presidenta de l’Audiència, Lucía Jiménez, van atendre els mitjans, als quals van alertar de la sobrecàrrega de treball. “Hi ha jutjats amb mitjanes de productivitat de gairebé el 300%, cal agrair-los el que estan fent”, va afirmar Jiménez. Així, per exemple, els jutjats resolen prop 3.000 assumptes civils a l’any quan la càrrega de treball òptima serien uns 1.200.

Barrientos també va mostrar la seua “decepció” amb el ministeri de Justícia davant de la falta de creació de nous òrgans judicials a nivell de tot l’Estat. Va explicar que a la ciutat de Lleida serien necessaris dos nous jutjats de Primera Instància i un cinquè d’Instrucció. També va explicar la saturació als jutjats Socials i la falta d’un tercer jutjat a Cervera. Però no es crearan de manera immediata, per la qual cosa “ens obligarà a continuar un any més amb els jutjats desbordats d’assumptes, principalment els de Primera Instància, Instrucció, Socials i partits judicials com Cervera i Tremp”. En canvi, van explicar que els jutjats de Família –que són els de Primera Instància números vuit i nou– estan resolent “en els temps recomanables”. Aquests jutjats tracten casos relacionats amb matrimonis, separacions, custòdies i tuteles, entre d’altres.

Preguntat sobre com es pot solucionar aquest problema, Barrientos va reflexionar argumentat que “ens hem de creure que la justícia és un servei públic bàsic, com ho són l’educació o la sanitat. Què passaria si s’anuncia un hospital, hi ha el pressupost per construir-lo i no s’acaba fent?”.