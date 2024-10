El mercat de Balàfia a Lleida sobreviu des de 2016 amb una única paradista

El mercat municipal de Balàfia, a Lleida, porta resistint des de l'any 2016 amb una única paradista al capdavant. Àgueda Llobera és l'encarregada de regentar, amb l'ajuda d'altres treballadores, una parada de pa, una de fruita i verdura i una altra de carn en safates, sense manipular-la in situ. Malgrat que la concessió va expirar el novembre de 2020, en plena pandèmia de covid-19, Llobera continua al mercat amb un contracte "a precari" que l'ajuntament li va prorrogant sense una data de caducitat definida.

La paradista assegura que, de moment, pot assumir el pagament trimestral del contracte i les despeses dels subministraments, com l'electricitat i l'aigua, i guanyar-se la vida gràcies a una clientela fidel i nous clients. Llobera espera seguir al capdavant de les parades el màxim temps possible i només deixaria el mercat si s'hi veiés obligada per un canvi d'activitat econòmica a l'edifici. En cas d'una renovació que mantingués l'ús comercial, "tindria prioritat" a l'hora de quedar-se. "Si no em diuen que me'n vagi, jo aquí estic bé", remarca, destacant la bona ubicació del mercat a Alcalde Porqueres i la disponibilitat d'aparcament.

A més, Llobera subratlla que, d'alguna manera, "protegeix el local", reparant els desperfectes que detecta i vigilant que als voltants no es produeixin activitats incíviques, com botellons.

Situació dels mercats municipals de Lleida

El de Balàfia és un dels tres mercats municipals de Lleida que segueixen en actiu, amb més de quaranta anys d'antiguitat. Fins ara, cap intent de revitalització per part de la Paeria ha fructificat. En contrast, el mercat de Cappont, renovat el 2011 amb l'obertura d'un supermercat d'una gran cadena com a motor d'atracció comercial, té totes les parades ocupades i una clientela abundant. Els titulars dels punts de venda no mostren preocupació davant el tancament del súper previst per a finals d'any.

D'altra banda, al mercat de Ronda-Fleming queden mitja dotzena de paradistes, a l'espera que l'ajuntament concreti i liciti el projecte de remodelació de l'equipament.