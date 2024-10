L'estació d'autobusos de Lleida, caos per manca d'informació

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La manca d'informació a l'estació d'autobusos de Lleida, situada al carrer Saracíbar, està generant un gran desconcert entre els usuaris i conductors. Després de la substitució dels punts d'atenció al client per cartells a les andanes fa més de dos anys, el caos s'ha apoderat del baixador, afectant especialment als viatgers no habituals i d'edat avançada.

"Els viatgers van perduts perquè no saben d'on surt el seu bus", lamenta un conductor d'autobusos interurbans. "Cada dia hi ha persones que perden el seu transport per la falta d'indicacions clares". Una usuària de la línia de Fraga, sorpresa per la situació, explica: "No venia al baixador des d'abans de la pandèmia i m'he quedat al·lucinada, pensava que perdia el bus perquè he hagut de fer un tomb a tota l'estació per trobar la meva andana".

La confusió generalitzada obliga als conductors a sortir dels vehicles durant els seus descansos per atendre els dubtes dels passatgers. "La quantitat de persones que ens demanen informació és insostenible", assegura un dels xòfers afectats. A més, la falta de bancs per asseure's i el tancament dels lavabos agreugen les molèsties per als usuaris.

Problemes amb les línies interurbanes

Les destinacions fora de la demarcació de Lleida, com Andorra o la Seu d'Urgell, són les que generen més problemes de desinformació. "Una parella d'ancians de 80 anys va perdre l'últim bus del dia cap a la Seu d'Urgell i van haver d'agafar el meu fins a Balaguer", relata un dels conductors afectats. Cartells escrits a mà intenten pal·liar la manca de senyalització oficial, indicant andanes de sortida i números de telèfon per sol·licitar informació.

Canvis en la gestió del baixador

El mar del 2022, la terminal de busos va passar a mans de la Paeria al vèncer la concessió de 50 anys a la societat Edalsa, canviant la seva denominació d'estació a baixador. Des de llavors, s'ha prescindit de serveis com la venda de bitllets a taquilla, quedant a l'espera de l'obertura de la nova estació al costat de la de trens, prevista pel març del 2026.

Mentre arriba aquesta data, conductors i usuaris segueixen patint les conseqüències de la manca d'informació. "Porto treballant al baixador de Lleida des del 1999 i mai hi havia hagut tanta confusió com ara, sembla que anem cap enrere", conclou, desil·lusionat, un dels veterans al volant.