La Paeria impulsa a Cavallers un viver d'empreses tecnològiques

La Paeria està redactant un projecte per construir un edifici al solar del carrer Cavallers amb Galera, al Centre Històric, per allotjar un Viver 4.0 d’empreses tecnològiques, en el marc del programa de les Cambres de Comerç de promoure aquestes iniciatives. L’ajuntament presentarà aquest projecte a la convocatòria que la Fundació Incyde (Institut Cameral per a la Creació i Desenvolupament de l’Empresa) obrirà a començaments d’any per subvencionar la creació d’infraestructures de promoció d’empreses innovadores, amb l’objectiu d’obtenir part del finançament per poder dur-lo a terme.

Aquest tipus de vivers són espais dotats de tecnologies capdavanteres, com serveis d’intel·ligència artificial, impressores 3D o realitat augmentada, perquè les start-ups puguin desenvolupar els seus projectes tecnològics. Així mateix, posen a disposició dels emprenedors despatxos, espais de coworking i serveis de consultoria especialitzada en la posada en marxa d’idees de negoci, transformació digital, creixement i acceleració.

El Viver 4.0 estarà al costat de la Casa de Fusta, que actualment acull catorze coworkers de diferents sectors, amb la idea de crear un pol d’atracció d’emprenedors a aquesta zona. A més, l’entitat Aplec Cooperatiu ha proposat ubicar al Mercat del Pla la seu de les seues tretze coopertivas associades, a tall de coworking. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar “la voluntat de transformació del Centre Històric amb iniciatives tant de dinamització econòmica i social com de transformació urbana. Ha de ser un barri intergeneracional, divers i inclusiu, amb oportunitats de tots els àmbits”.