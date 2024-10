Demanen 4 anys de presó a un home acusat d'abusar sexualment de la filla d'una coneguda seva a Ponent

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home serà jutjat dijous de la setmana vinent a l'Audiència de Lleida per suposadament haver abusat sexualment d'una menor d'edat a Ponent. Segons la fiscalia, els fets haurien tingut lloc almenys dos cops, un dels quals l'abril de 2021 en un habitatge i l'altre l'estiu de 2022 en una torre situada en una localitat del partit judicial de Lleida. L'escrit acusatori precisa que l'home va fer tocaments a la víctima, que coneixia per ser la filla d'una amiga de la família. Fiscalia considera que l'home té un problema d'alcoholisme "crònic" que afecta la seva "capacitat de decisió". Li demana 4 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual, seguits de 5 anys de llibertat vigilada, així com una indemnització de 6.000 euros.

També sol·licita la seva inhabilitació per exercir qualsevol activitat o professió que suposi contacte amb menors durant 10 anys.