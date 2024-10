Noguerola exigeix que l'alberg d'estiu no degradi aquest barri

L’associació de veïns del Noguerola va reclamar ahir que l’alberg d’estiu per a les persones que arribin a Lleida durant la campanya agrícola que el govern municipal vol habilitar a l’estació de trens no degradi més el barri i que impulsin un pla per revitalitzar la zona. Un prec que va fer ahir l’entitat veïnal després de reunir-se amb els tinents d’alcalde Carlos Enjuanes i Cristina Morón, que el van informar dels detalls del seu model d’inclusió, que preveu crear 519 places per a vulnerables repartides en set equipaments i pisos.

“No ens convenç que a l’entrada de la ciutat per tren hi hagi un equipament d’aquest tipus”, va dir la presidenta veïnal del Noguerola, Maria Àngels Revés, que va reconèixer que “el que ens fa por és que la degradació del barri vagi a més, que passi com al centre històric i ens traslladi els problemes que té”. Per evitar aquesta situació, Revés va plantejar al govern “un pla per revitalitzar el barri amb inversions i comerç, el govern municipal ens ha dit que tenien previst mesures per reactivar la zona”.El govern també es va reunir amb l’associació veïnal de Balàfia per detallar-los els usos de l’antiga escola del mateix nom, que acollirà serveis per a dones, apartaments per a víctimes de violència masclista i persones sense llar en procés de reinserció. Pel seu costat, la seua presidenta, Jos Farreny, va assenyalar que “veiem bé la proposta, però creiem que hi hauria d’haver un centre per a la tercera edat i un altre per a joves, així com donar usos a la pista poliesportiva”.

Per la seua part, Enjuanes va assegurar que habilitar l’alberg d’estiu a l’hotel a l’estació de trens com el d’hivern previst a l’antiga escola Cervantes “dignifiquen el dispositiu que teníem al pavelló 3 de la Fira i són transitoris a l’espera que altres administracions s’hi involucrin”. Va assegurar que hi haurà vigilància dins i fora de l’hotel, personal especialitzat i que aquest dispositiu “no serà un obstacle al pla de l’estació”. Al seu torn, va dir que amb la reforma de la rambla Ferran “es portarà a terme un pla de reactivació comercial a la zona per revitalitzar-la”. En referència a Balàfia, Enjuanes va dir que tenen previst “comptar amb un espai per a la tercera edat, joves i infants” a l’antiga escola Balàfia, “que s’obrirà al barri”.