Només el 23% dels lleidatans majors de 60 anys es vacunen de la grip i el 17%, de covid

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Gairebé un de cada quatre lleidatans majors de 60 anys s’han vacunat contra la grip en les últimes dos setmanes. El 23% d’aquesta població diana de la regió sanitària del pla i el 24% de la del Pirineu han acudit als CAP per immunitzar-se des del 14 d’octubre, quan el departament de Salut va arrancar la campanya anual. Així mateix, el 17% dels majors de 60 anys s’han vacunat contra la covid en el mateix període.

Les dades de la cobertura amb prou feines varien respecte a les de l’any passat. En la mateixa setmana del 2023, també el 23% dels lleidatans del pla majors de 60 anys es van vacunar contra la grip. Mentrestant, la cobertura a l’Alt Pirineu i Aran ha pujat lleugerament, ja que a finals de l’octubre passat era del 22%. Respecte a la covid, en les dos primeres setmanes de la passada campanya també es va assolir el 17% de vacunats al pla, mentre que al Pirineu es va immunitzar el 19% de la població diana, dos punts percentuals més que enguany.

Com és habitual, els ciutadans d’edat més avançada són els que més s’estan immunitzant. Gairebé la meitat dels lleidatans majors de 80 anys (el 44,7% a Lleida i el 43,2% al Pirineu) s’han vacunat aquest any contra la grip, i més d’un terç (35,5 i 33,1%, respectivament) ho han fet contra la covid.

El departament espera tancar la campanya amb una cobertura del 75% per als majors de 60 anys, així com per a les dones embarassades, que tenen més risc de patir complicacions o ingressos hospitalaris si s’infecten amb aquests virus respiratoris.

L’Atenció Primària va diagnosticar un 40% menys de casos de covid l’última setmana respecte a l’anterior. Entre els dies 16 i 22 d’octubre hi va haver un total de 129 contagis (109 a Lleida i 20 al Pirineu), mentre que la setmana passada van ser 77 (73 i quatre, respectivament).Per la seua banda, els casos de grip també han baixat en els últims dies. Fa dos setmanes n’hi va haver 123 (82 al pla i 41 a l’Alt Pirineu i Aran) i la setmana passada van acudir als CAP 101 lleidatans (68 i 33), un 17,8% menys.

Llei per integrar l’atenció social i sanitària

El consell executiu de la Generalitat va aprovar ahir el projecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya, que promou un model unificat d’atenció social i sanitària amb un òrgan que coordinarà els seus departaments i actors i gestionarà els recursos. La “màxima prioritat” de l’agència serà “garantir la cura a les persones en l’entorn domiciliari i comunitari”, va afirmar el Govern. La proposta es va començar a tramitar en la legislatura anterior, i l’acord d’ahir del consell executiu permetrà portar-la de nou al Parlament perquè sigui aprovada definitivament.