El 39% de les víctimes de violència sexual a Lleida són menors

El 39% de les víctimes que van patir l’any passat algun tipus de delicte sexual a les comarques lleidatanes eren menors d’edat. Així es desprèn de les dades de criminalitat del ministeri de l’Interior, que recull les denúncies presentades davant dels diferents cossos policials. Segons Interior, el 2023 es van registrar un total de 98 victimitzacions de menors per violència sexual a la província, la qual cosa suposa un augment del 30,6% respecte al 2022. Per edats, 55 de les víctimes tenien entre 0 i 13 anys i 43, dels 14 als 17 anys. Del total, 23 haurien patit una violació.

Segons les dades del ministeri, l’any passat es van comptabilitzar 251 victimitzacions per delictes contra la llibertat sexual a les comarques lleidatanes (dels quals 98 eren menors), una xifra que va augmentar un 33,5% respecte a l’exercici anterior.En aquest sentit, en l’última memòria, la Fiscalia de Lleida va tornar a destacar com a “especialment alarmant” l’elevat nombre de sentències condemnatòries dictades per l’Audiència Provincial durant el 2023 per delictes d’agressions o abusos sexuals a menors de 16 anys comesos per familiars. Sobre això, al Ministeri Públic assenyala que, en relació amb el parentiu entre víctima i agressor, existeixen dos grans grups: el de pares i fills i el de parelles, exparelles, cònjuges i excònjuges. Així mateix, indica que són una minoria les denúncies presentades per altres familiars com avis i altres ascendents o descendents.De fet, en les seues memòries, les diferents Fiscalies catalanes fan referència a l’augment de les agressions sexuals després de l’entrada en vigor de la llei coneguda com el només sí és sí, que elimina la distinció entre abús i agressió. En aquest sentit, la de Lleida va obrir un total de 308 diligències per delictes sexuals el 2023, un 5,1% més. Les agressions es van disparar un 84%, amb 206, mentre que els abusos van caure un 77,2%.

L’Audiència suspèn un judici per abusos per fallades tècniques

L’Audiència de Lleida tenia previst jutjar ahir un home de 57 anys acusat d’abusar sexualment d’una menor durant quatre anys. Tanmateix, la vista oral va haver de suspendre’s per problemes tècnics a la sala, ja que no funcionava el sistema d’enregistrament, que sí que havia funcionat a primera hora per poder celebrar una vista per apel·lació. Després d’hora i mitja d’espera, finalment es va haver de suspendre la vista, ja que no es van poder resoldre els problemes tècnics per portar a terme el procediment amb totes les garanties. Les parts tornaran a ser citades per a una nova data del judici. La Fiscalia sol·licita una condemna de 15 anys de presó. Segons l’escrit d’acusació, els fets van tenir lloc entre 2016 i 2020, quan la menor i la seua mare van conviure amb l’acusat, la parella del qual era familiar d’elles. El 2020, la Generalitat va assumir la tutela de la menor.