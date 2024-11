Rambla Ferran, tallada durant nou mesos en un sentit des de dilluns

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament començarà dilluns vinent la reforma de rambla Ferran, que comportarà el tancament del trànsit entre els carrers Anselm Clavé i Riquer en direcció a l’avinguda Francesc Macià durant 9 mesos. La Paeria va informar que els vehicles que es dirigeixin a Blondel ho hauran de fer seguint per Príncep de Viana, la rampa d’enllaç amb l’avinguda del Segre i continuar per Riquer i Francesc Macià. La circulació per als vianants no es restringirà i la Paeria anul·larà la parada de bus de la Diputació, n’habilitarà una altra a l’avinguda del Segre i mourà a Príncep de Viana la del principi de Ferran.

La reforma d’aquesta via, batejada com Operació Rambla, consta de dos fases, la primera de les quals consistirà en la renovació de la calçada que va cap a la Paeria, que passarà de tres carrils a dos, uns dels quals serà carril bus. Una mesura que comportarà que la calçada passi de 7,8 a 5,8 metres d’ample i que estigui a la mateixa altura que la vorera i el passeig central, que segons la Paeria ajudarà a pacificar el trànsit i permetrà fer activitats a la zona. Es preveu que aquesta fase acabi el 31 de desembre i costarà 604.939,50 euros.A partir del gener començarà la següent fase de l’Operació Rambla, que consistirà en l’ampliació de la vorera que dona a la Diputació i al Museu Morera, que passarà de 2,8 a 5 metres d’ample, gairebé duplicant la superfície per a vianants, que passarà de 1.250 a 2.400 metres quadrats. En aquesta segona fase també es plantaran 39 arbres, s’instal·laran 24 columnes amb 48 lluminàries, es renovarà la xarxa d’aigua potable, el col·lector d’aigües pluvials, el mobiliari i es plantaran arbustos en 25 jardineres. La previsió és que les obres acabin abans del maig.La Paeria va recordar que els negocis que es vulguin instal·lar a la rambla tindran bonificacions en les taxes municipals.