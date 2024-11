Lleida demana donar productes higiènics i de neteja de la casa per a les víctimes de la DANA

La Paeria diu que hi ha una "sobremassificació" d’aliments i preveu recollir ajuda en sis centres cívics i a cinc supermercats Plusfresc fins dimecres per enviar-los || Quatre agents de la Urbana ja són a la zona, uns altres 40 esperen i la ciutat també hi enviarà educadors socials i psicòlegs