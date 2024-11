Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El tram de la rambla Ferran de Lleida entre els carrers Anselm Clavé i Riquer estarà tallat al trànsit des d’avui i durant 9 mesos a causa de les obres per renovar la vorera i la calçada del costat del Museu Morera i guanyar espai per a vianants. Els vehicles seran desviats per l’avinguda del Segre i el pont de Príncep de Viana. La Paeria ha instal·lat senyalització provisional, que ahir encara estava tapada.