A judici per rapte dos investigats per l'estafa piramidal a 31 lleidatans

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos dels investigats per una suposada macroestafa piramidal que ha deixat 31 inversors lleidatans amb pèrdues per valor de tres milions d’euros, com va avançar SEGRE el 22 d’octubre, seran jutjats a Bilbao acusats d’extorsió, detenció il·legal, robatori amb intimidació i amenaces, entre altres delictes.

Es tracta d’O.A.R.M. i A.M.D. i la Fiscalia els acusa, juntament amb altres persones, del segrest durant unes hores del propietari d’un immoble a Bilbao, segons Crónica Vasca. Un segrest que presumptament van portar a terme el 30 juliol del 2020 per evitar que l’amo de l’habitatge acudís a una notaria on tenia previst firmar la compravenda del pis a favor del germà d’O.A.R.M. per un preu de 675.000 euros. Al no firmar-se l’esmentada operació, l’amo del pis li havia d’abonar una indemnització de 180.000 euros. Segons el Ministeri Públic, els investigats es van emportar la víctima a un domicili, on el van lligar de peus i mans, el van apuntar amb una pistola i el van amenaçar mostrant-li fotografies seues i de la seua família de vigilàncies anteriors. A més, li haurien robat el mòbil i diners.

El jutjat d’Instrucció 10 de Bilbao va dictar fa unes setmanes la interlocutòria d’obertura de judici oral. Quant a la suposada estafa piramidal a Lleida, el jutjat d’Instrucció 1 de la capital del Segrià investiga O.A.R.M., J.G.G. i A.M.D. després de rebre tres querelles de 31 afectats. Alguns d’ells van relatar a aquest diari que el modus operandi dels presumptes estafadors era sempre el mateix. Es presentaven com a experts financers i es guanyaven la confiança de les seues víctimes.

A continuació, els oferien inversions suposadament mancades de risc, amb altes rendibilitats i supervisades per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), quan en realitat tot era un engany. Una vegada captats els primers inversors, els estafadors utilitzaven les seues víctimes per atreure nous “inversors” entre familiars i coneguts, ampliant així el cercle d’afectats. Els asseguraven que sempre podrien recuperar el capital invertit, però la veritable intenció era apropiar-se de totes les quantitats rebudes, que eren desviades a destinacions desconegudes. També són investigats per altres jutjats.