El cost del Morera s'encareix en 757.000 euros per la revisió de preus

L’ajuntament ha abonat un import addicional de 757.437 euros a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) que va efectuar les obres del nou Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, en concepte de revisió extraordinària de preus, després que les empreses ho sol·licitessin en aplicació del reial decret aprovat el març del 2022 pel Govern central per afrontar el substancial augment dels costos de materials a les obres públiques arran de la invasió russa d’Ucraïna.

L’UTE –formada per les constructores lleidatanes Romero Polo, Sorigué i Arnó–va demanar per aquesta raó 285.992,15 euros (IVA inclòs) corresponents al període comprès entre l’1 de gener del 2021 i el 31 de desembre del 2022, i 471.445,23 euros més entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2023.

El projecte inicial, adjudicat per 4,47 milions, va tenir tres modificacions

En aqjuest sentit, fonts municipals van recordar que les obres per a la seu definitiva del Morera a l’antiga Audiència van començar el 2019, per la qual cosa s’han executat durant els anys en què els materials de construcció s’han encarit més per la guerra a Ucraïna i altres factors.D’altra banda, el cost de l’obra civil del nou museu se situa en 6,180 milions d’euros, ja que aquesta revisió de preus cal sumar-la a 5,423 milions (amb l’IVA) del pressupost al qual es va elevar el projecte després de tres modificacions que van ser aprovades durant l’execució dels treballs, quan inicialment havia estat adjudicat per 4.470.950,00 euros l’estiu del 2018. Així, un dels principals canvis que va caldre introduir, i que també va comportar un increment major del cost, va ser el provocat per l’aparició de restes de les adoberies del segle XIII al subsòl durant la fase inicial de les obres.A més a més, a l’import de la rehabilitació integral i reforma de l’antiga Audiència cal afegir-li uns altres 800.000 euros del projecte museístic, per la qual cosa la inversió a la seu definitiva d’aquest emblemàtic museu de Lleida, oberta al públic el mes d’abril passat, s’acosta als 7 milions d’euros.

L’ajuntament ha pogut finançar el gruix del pressupost amb aportacions d’altres administracions, que han sumat 5,3 milions d’euros. Així, d’aquestes, dos milions procedeixen d’ajuts de fons europeus i 1,3, de la Generalitat, mentre que l’Estat i la Diputació han aportat un milió cada un.