Divuit agents de la Urbana de Lleida ajuden a títol personal els afectats per la dana a València

Continuen les mostres de solidaritat amb València des de Lleida. A bombers voluntaris de diversos parc de Ponent i veïns desplaçats des de diferents punts del territori lleidatà s'hi sumen 18 agents de la Guàrdia Urbana de Lleida que, a títol personal i fent ús dels seus dies lliures, estan ajudant els damnificats per la tragèdia.

El primer grup de quatre agents de la Unitat Polivalent Operativa (UPO) de la Guàrdia Urbana es va desplaçar diumenge i han tornat a Lleida aquest dijous. Aquest dimarts, hi va anar grup de deu més i aquest dijous han sortit quatre agents més, tot i que un d’ells ha viatjat en condició de bomber voluntari de la Generalitat de Catalunya i com a integrant de la unitat canina de recerca de persones.

Entre els quatre agents que es van desplaçar aquest diumenge hi ha un caporal de la UPO que ha explicat que han estat ajudant en tasques com desenrunament, neteja de fang de carrers principals, assistència a persones soles o vulnerables que requerien ajut, entre altres, en diferents municipis com Aldaia, Paiporta i Catarroja

Agents de la Unitat Polivalent Operativa (UPO) de la Guàrdia Urbana a Catarroja.

D'altra banda, gruistes lleidatans també s’han bolcat amb la tragèdia de la dana, contribuint a la retirada de vehicles. És el cas d’Arnau, de Tallers i Grues Dolcet de Sort, que aquests últims dies ha treballat en el trasllat de vehicles accidentats a Alfafar.

La solidaritat dels lleidatans amb el poble valencià també s'ha traduït en la recollida de més de 20.000 quilos de productes d’higiene personal i neteja. Així ho va assegurar aquest dimecres l’alcalde, Fèlix Larrosa, durant la seua visita a les instal·lacions d’Edullesa, on uns vuitanta voluntaris s’encarreguen de tota la classificació del material que s’ha donat durant els últims tres dies en els centres cívics i en establiments Plusfresc de la ciutat. Es preveu omplir tres camions, els primers dels quals estarà a punt demà. La Paeria està en contacte amb la delegació del govern espanyol, que ha ubicat un punt de recepció logístic a Sant Andreu de la Barca, per unir esforços i gestionar el trasllat de tota l’ajuda.

La ciutadania també s’ha bolcat en la recollida de productes com mantes, cistelles de transport i pinso per a les protectores d’animals valencianes. Cecilia Gyurova, veïna de Lleida amb una empresa de transports a Igualada, va explicar que dimarts a la tarda va acabar la recollida i ara es bolcaran en la classificació de tot el material.