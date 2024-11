CCOO de Lleida insta les administracions a destinar recursos per protegir els llocs de treball dels afectats per la dana

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

CCOO de Lleida ha demanat a les administracions que mobilitzin recursos públics per protegir els llocs de treball dels afectats per la dana. Així ho ha dit la secretaria general del sindicat en les Terres de Lleida, Pirineu i Aran, Cristina Rodriguez, en el marc de concentració davant la seu del sindicat aquest divendres, on s’ha fet un minut de silenci en suport a les víctimes dels xàfecs a la Comunitat Valenciana, Castella – la Manxa i Andalusia. L’acció s’emmarca en la convocatòria de CCOO, UGT i USOC per aturar l’activitat durant 10 minuts a tots els centres de treball perquè els treballadors puguin mostrar el seu condol a les víctimes. Així mateix, durant la concentració a Lleida també s’ha reconegut la tasca dels voluntaris.