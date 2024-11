La Paeria permetrà fer tràmits per videotrucada

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) i l’Oficina de Gestió i Atenció Tributària (OGAT) oferiran a partir de principis de l’any que ve un nou servei de videotrucades amb cita prèvia per a la tramitació d’algunes gestions administratives i tributàries.

Inicialment funcionarà per a gestions més senzilles, com certificats d’empadronament de residència, obtenció de cartes de pagament, domiciliacions bancàries i fraccionaments de deute, però la voluntat és ampliar el catàleg de serveis. El servei permetrà que els veïns puguin interactuar amb els agents de les oficines a través d’una videotrucada des de qualsevol dispositiu mòbil o des d’un ordinador. Aquest canal permetrà complementar el servei que ofereix actualment mitjançant la visita presencial a les oficines o les tramitacions per internet, amb l’objectiu d’atansar l’administració a les persones amb limitacions geogràfiques o de mobilitat. La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, destaca en aquest sentit que “l’aplicació contribuirà a la transparència i a la rendició de comptes al registrar totes les interaccions, però en tot moment es garantirà la confidencialitat i la seguretat de la informació”. La Paeria ha licitat la contractació del subministrament de la plataforma per un pressupost previst per als propers dos anys de 70.180 euros (IVA inclòs).