Fer barri des de la bressol

L’escola bressol Atrapasomnis de Pardinyes va celebrar ahir a l’institut Josep Lladonosa la Festa del Somni, una activitat a la qual van acudir més de cent famílies i que representa la consolidació del seu projecte educatiu, que es basa a obrir el centre al barri perquè els veïns col·laborin en les seues activitats i fomentin valors com la cohesió i la integració. Una proposta que va implementar ara fa vint anys la bressol de Cappont i que des del 2022 ha adoptat aquesta llar d’infants ubicada al carrer Antoni Agustí.

La directora, Karen Serrano, va detallar que l’objectiu principal d’aquest projecte educatiu “és obrir l’escola al barri, a la ciutat i a la comunitat perquè aquesta col·labori amb nosaltres per oferir una millor educació als nostres fills. Considerem que el nostre entorn i barri han de jugar un paper en la formació dels més petits i fomentar la participació dels veïns que ens ajudin a oferir una educació basada en valors com la cohesió, la justícia i la igualtat”. El centre educatiu va obrir el 2021 i al cap de pocs mesos va començar a implementar aquest projecte educatiu, que a més de “fer barri i comunitat també serveix en favor de la convivència i contra el fracàs escolar”.Per la seua part, el regidor d’Educació, Xavier Blanco, va assistir a la festa per mostrar el seu suport a aquesta iniciativa educativa per implementar-la a més escoles bressol de la ciutat. “És molt important incorporar la visió que tot el teu entorn participi en el projecte educatiu d’un centre. Hem d’avançar cap a una societat més justa, cívica, cohesionada i integrada i si l’arrel és a l’escola serveix per prevenir el fracàs escolar, reforçar el sentiment de pertinença a un barri o ciutat i la formació en valors”, va concloure el regidor.Pel que fa a les activitats de la Festa del Somni, durant el matí d’ahir hi va haver activitats infantils amb tallers pintacares, jocs amb capgrossos i un actuació de ball infantil. També hi va haver una xarrada per explicar el projecte educatiu del centre a les famílies i com aquest té l’origen en l’escola bressol de Cappont.