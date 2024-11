Un hotel de Coll de Nargó va alertar els Mossos de la detinguda per la mort de la seua filla de 6 anys

Els responsables de l’Hotel Betriu de Coll de Nargó van avisar els Mossos d’Esquadra després que la dona detinguda dissabte presumptament relacionada amb la mort de la seua filla de 6 anys entrés a l’establiment .

Segons va explicar a aquest diari Rosa Armengol, gerent de l’establiment, la dona va entrar per comprar dos botelles d’aigua i per demanar informació sobre l’autobús que anava a Organyà. “Li vaig preguntar si anava sola i em va dir que sí. A l’explicar-me que havia arribat a Coll de Nargó amb autobús dijous, vaig lligar caps amb la informació que ens havien donat prèviament els Mossos que buscaven una dona i la seua filla”, va assenyalar.

“Era normal, no portava equipatge ni motxilla i va dir que esperaria l’autobús a la parada”, va afegir. En aquell moment, van decidir avisar les patrulles que es trobaven per la zona. Va ser arrestada al costat de l’hotel i, segons fonts properes, la mateixa sospitosa va portar els agents fins a una zona, pròxima al municipi, on van trobar el cos sense vida de la petita.

Després de la seua detenció, va ser conduïda a la comissaria de la Seu d’Urgell, on està a l’espera de passar a disposició judicial, la qual cosa es preveu que tingui lloc entre avui i demà.

La investigació està en mans dels agents de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran. Fonts pròximes van assenyalar a aquest diari que al principi no es van trobar signes evidents de violència al cos de la menor, però s’esperen els resultats de l’autòpsia per confirmar la causa de la mort. La dona, de 46 anys, i la seua filla eren veïnes de la parròquia andorrana de Sant Julià de Lòria. La denúncia per la desaparició de les dos es va interposar allà dijous per part d’un familiar, diversos mitjans andorrans van assenyalar ahir que era la mare de la detinguda i àvia de la menor.

Al constatar que podrien haver deixat el Principat amb autobús, divendres es va interposar la denúncia a la comissaria de la Seu, que va desplegar els agents per provar de localitzar-les. Els responsables de l’Hotel Betriu ja havien estat informats pels agents que les buscaven i els van ensenyar fotografies. “No s’assemblava gaire a les fotos, però el que em va dir em va fer sospitar i vam decidir avisar”, va dir Armengol, que es va lamentar “no haver-les trobat abans i la nena amb vida”. Segons mitjans andorrans, la detinguda patia un trastorn mental i es va considerar la desaparició de risc.

Acompanyament psicològic al col·legi on anava la menor

El ministeri andorrà d’Educació ha posat en marxa els mitjans necessaris per donar suport psicològic als alumnes de l’escola andorrana de Sant Julià, on cursava els seus estudis la menor trobada sense vida a Coll de Nargó, segons va informar ahir l’Altaveu.

Mesures que, també des del centre escolar, es posaran en marxa avui per quan els alumnes tornin a classe després del cap de setmana. El mateix mitjà va assenyalar que tant la detinguda com la seua filla eren molt conegudes a Sant Julià de Lòria, així com la seua família, i que hi ha una gran commoció entre els veïns i la comunitat educativa així com dels pares del centre escolar.

També va informar que la detinguda tenia una patologia mental per la qual cosa havia de mantenir una medicació i que podria tenir una relació tensa amb la seua mare, amb qui convivia, i qui va alertar la Policia de la desaparició de la filla i la neta.