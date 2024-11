Detinguda per la mort de la seua filla, menor, a Coll de Nargó

Agents de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la Seu d’Urgell van detenir ahir al matí una dona de 46 anys a Coll de Nargó relacionada amb la mort d’una menor d’edat, presumiblement la seua filla, com va avançar ahir SEGRE en l’edició digital.

Segons fonts policials, divendres es va iniciar una recerca de la dona i de la seua filla, que podrien ser d’origen andorrà, després de rebre una denúncia que alertava de la desaparició de les dos a la comissaria de la Policia catalana a la capital de l’Alt Urgell. Després d’engegar un dispositiu, els agents van trobar ahir al matí la dona a Coll de Nargó i pocs minuts després, el cos sense vida d’una menor. A última hora d’ahir el cadàver no estava identificat oficialment a l’espera de la conclusió dels estudis forenses al cos.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran s’ha fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. De moment, la investigació no parla d’homicidi i s’estan portant a terme les diligències corresponents. Així mateix, l’autòpsia haurà de determinar les causes de la mort de la menor. S’espera també saber quan passarà a disposició judicial l’arrestada al jutjat de la Seu d’Urgell.

D’altra banda, en cas de confirmar-se que es tracta d’una mort violenta, seria el tercer crim registrat aquest any a les comarques lleidatanes. El primer va tenir lloc el passat 5 de gener, quan un veí de Vilanova de la Barca de 84 anys va ser assassinat a primera hora de la tarda quan estava podant fruiters. L’home va ser trobat inconscient a la zona dels Trullets.

Al lloc dels fets van acudir diverses patrulles policials i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques. Malgrat els esforços, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Així mateix, la investigació per localitzar el o els responsables d’aquesta mort continua oberta. El segon crim va ser a Alcarràs, el 20 de juny, quan un home de 41 anys va ser trobat mort al seu habitatge i els Mossos van arrestar una dona, de 62, que tenia llogada una habitació a l’habitatge de la víctima. Així mateix, en els sis primers mesos de l’any, s’han registrat vuit intents d’homicidi o assassinat a les comarques lleidatanes, segons el balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior.