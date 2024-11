Detinguts per produir drogues en un pis de la plaça Sant Joan de Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents de la Policia Nacional de Lleida han desarticulat una xarxa que introduïa droga en locals d’oci nocturn de la capital del Segrià durant els caps de setmana i es van apoderar de substàncies estupefaents valorades en uns 5.000 euros. Segons ha pogut saber aquest diari, les drogues s’elaboraven en un pis de la plaça Sant Joan. La investigació es va iniciar el mes d’octubre passat, quan la Policia va tenir coneixement que algunes persones elaboraven en un domicili de Lleida diversos compostos amfetamínics per ser introduïts i consumits en llocs de diversió nocturna on solen reunir-se joves durant els caps de setmana.

Després de portar a terme vigilàncies sobre aquestes persones, els agents van poder verificar l’existència d’aquest domicili i com la xarxa contactava amb distribuïdors menors per tal de col·locar la mercaderia. D’aquesta manera, el 31 d’octubre passat es va procedir a la detenció de dos persones com a presumptes autores d’un delicte contra la salut pública. Una vegada identificat el pis en el qual s’elaboraven les drogues, es va sol·licitar al Jutjat instructor l’ordre d’entrada i escorcoll. Al domicili els agents van intervenir 21 grams de tusi o cocaïna rosa, 43 grams de ketamina, 38 comprimits d’MDMA (èxtasi), 15 grams de cocaïna, 14,6 grams d’MDMA en pols, 15,8 grams de marihuana i 1.130 euros en efectiu. Així mateix, van trobar diferents instruments per a l’elaboració de tusi o cocaïna rosa i per a la preparació de dosis individualitzades de droga.

Després d’aquesta intervenció, la investigació va continuar i el passat 5 de novembre els agents van detenir una tercera persona. Segons fonts policials, es tracta de tres joves de 25 i 21 anys de nacionalitats colombiana i espanyola. L’atestat va ser reposat al Jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida i els arrestats van quedar en llibertat amb obligació de comparació davant del jutge quan siguin requerits una vegada van passar a disposició judicial.

Aquesta operació policial es va portar a terme en el marc del pla estratègic de resposta policial al consum i tràfic minorista de drogues en zones, llocs i locals d’oci. La Policia va destacar que aquesta intervenció va evitar que desenes de joves adquirissin diferents substàncies estupefaents greument nocives per a la seua salut.

En un altre ordre de coses, la Guàrdia Urbana va efectuar dos denúncies el cap de setmana per consum i possessió de drogues a la via pública. Concretament, va ser al carrer Carmelites i a la plaça del Dipòsit. Les substàncies van ser intervingudes.