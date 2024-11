Caos viari i llargues cues a Lleida pel tall de tres carrils a Príncep de Viana

El tall de tres dels quatre carrils de circulació del carrer Príncep de Viana entre la plaça Ramon Berenguer IV i Comtes d’Urgell va provocar llargues cues i retencions durant la tarda d’ahir. Els treballs eren per fer la connexió de les escomeses de clavegueram de la nova estació d’autobusos, i al principi només s’anaven a tallar dos carrils, els que van en direcció a la plaça Europa, i els altres dos quedaven oberts, un per a cada sentit de la circulació. Tanmateix, a primera hora de la tarda es va decidir tancar un carril més “per necessitats de l’obra”, segons va informar l’ajuntament, la qual cosa va comportar que en aquest tram de Príncep de Viana només quedés operatiu un carril en direcció cap a la plaça Europa, mentre que per anar en sentit contrari se n’havia d’anar per l’avinguda Sant Ruf o Comtes d’Urgell i enllaçar amb Anselm Clavé.

A la cruïlla de l’avinguda Sant Ruf amb el carrer Anselm Clavé hi va haver importants retencions. - AMADO FORROLLA

Una mesura que va comportar importants retencions en aquesta última via, especialment a l’encreuament de Sant Ruf, així com a la rotonda de Ramon Berenguer IV, on dos agents de la Guàrdia Urbana van estar dirigint el trànsit a la tarda. Paral·lelament, la parada d’autobús que hi ha just davant de les obres de la nova estació de busos es va traslladar ahir a just abans del pont Príncep de Viana per evitar més retencions. Aquests treballs els porta a terme la Generalitat, i segons va informar el govern municipal, les últimes previsions indicaven que acabarien ahir i que, si calgués, s’allargarien durant la nit.

Aquestes obres van començar la setmana passada amb l’obertura d’una rasa al carril dret de Príncep de Viana cap a plaça Europa dimarts. Inicialment, el tall de carrils ahir havia de començar dissabte i prolongar-se fins avui, però la Paeria va informar divendres que només es faria ahir perquè no provoqués problemes de trànsit tants dies seguits.