Segona edició del Bibliobarri a l'escola Príncep de Viana

L’escola Príncep de Viana va començar divendres passat una nova edició del projecte Bibliobarri, una iniciativa que obre la biblioteca del centre als nens i famílies del barri del Noguerola per fer tota mena d’activitats i tallers. És la segona edició d’aquesta iniciativa en la qual col·laboren una vintena d’entitats i institucions de la ciutat i que té com a meta establir “una xarxa comunitària i potenciar les activitats” per a nens i famílies les tardes de dies feiners.