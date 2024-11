El 'nou' Palau de Vidre serà un hotel d'entitats i seu de Participació i de la FAV

La primera planta del Palau de Vidre, que té una superfície de 2.500 metres quadrats, serà un gran hotel d’entitats, acollirà també les dependències de la regidoria de Participació Ciutadana i serà la nova seu de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV). Així ho va anunciar ahir l’alcalde, Fèlix Larrosa, després d’una visita d’obres a l’edifici, que està sent rehabilitat amb fons europeus Next Generation, que financen el 50% dels 6 milions que costa l’obra. El president de la FAV, Toni Baró, va destacar que el trasllat de la FAV de la seua actual seu, molt deteriorada, resol una “reivindicació històrica” i es va mostrar favorable a instal·lar-se al Palau de Vidre i a compartir espai amb aquestes associacions.

Un moment de la visita d'obres d'aquest dimecres al Palau de Vidre.Jordi Echevarria

Larrosa va indicar que obriran un termini perquè les entitats sol·licitin instal·lar-se a l’edifici i que prioritzaran, per exemple, les que ara són de lloguer. Va detallar que l’espai es dividirà en sales i despatxos de treball i que hi haurà també una sala d’actes amb capacitat per a 230 persones per a conferències o formació. Funcionarà com un coworking, però no per a emprenedors sinó per a entitats culturals, associatives, esportives o d’altres àmbits. Va dir que el març del 2025 acabarà l’adequació de l’immoble, en el qual ahir es van començar a col·locar els nous vidres, 1.017 en total.

Les obres a la planta soterrani del Palau de Vidre de Lleida.Jordi Echevarria

En aquell moment ja es podrà utilitzar la planta baixa, que serà diàfana (malgrat que amb un sistema modular per dividir-la) per acollir tota mena d’activitats. I aleshores licitaran les obres per habilitar la primera planta als seus nous usos, que Larrosa espera que estiguin a punt a finals del 2025.

“Aquesta actuació suposa un primer pas per potenciar els Camps Elisis com a gran parc de la ciutat”, va assenyalar l’alcalde, i va recordar que “la voluntat del govern municipal és fer un equipament per al públic familiar al Xalet modernista i també donar usos al pavelló Antorxa”. Respecte al Xalet, va indicar que segueixen en converses amb Cultura de la Generalitat per convertir-lo en una biblioteca. “Aquesta hauria de ser una zona per passejar i seure, que hi hagués hamaques i taules als jardins, que sigui un espai intergeneracional, de promoció de valors i de la cultura, i que recuperem aquesta centralitat com a gran parc de la ciutat”, va relatar.