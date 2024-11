Sis anys de presó per a un detingut a Lleida per terrorisme gihadista

Publicat per SegreEFE Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove marroquí de 25 anys detingut el juliol del 2023 a Lleida va acceptar ahir, en un judici celebrat a l’Audiència Nacional, ser condemnat a una pena de 6 anys de presó per adoctrinament gihadista i haver proposat a un amic seu cometre atemptats terroristes a canvi de 300.000 euros, segons va informar EFE. L’acusat, S.E.F., va pactar amb la fiscal un acord pel qual es va declarar culpable i, a canvi de la confessió, la Fiscalia va rebaixar la seua petició inicial d’11 anys i 5 mesos de presó als 6 anys. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, el contingut del qual va reconèixer l’acusat, aquest va decidir, almenys des de finals del 2022, submergir-se en un procés de radicalització per al qual va mantenir contactes amb persones afins al terrorisme gihadista, entre ells el seu cosí, també marroquí, que va ser condemnat per pertànyer a Daesh. A la memòria del telèfon mòbil intervingut a l’acusat es van trobar onze vídeos gravats del monument conegut com Atomium de Brussel·les (Bèlgica) amb diversos enquadraments, incloent l’estructura i els voltants, que va compartir amb el seu cosí, si bé va esborrar la resta de missatgeria intercanviada entre els dos.

L’acusat va recollir informació a les xarxes socials sobre el funcionament i el mecanisme de diferents tipus d’armes per capacitar-se en el seu maneig i cometre atemptats, i va fer activitats d’entrenament físic a més d’accedir a vídeos en els quals dirigents terroristes feien crides a la lluita armada. El 5 de gener del 2023 va trucar des del seu telèfon mòbil a un amic seu a qui va proposar a canvi de 300.000 euros col·locar dos bombes en sengles atemptats.

“Davant de la incredulitat i la negativa del seu amic l’acusat li va dir que era un covard i que si ho feia moriria màrtir i musulmà però l’amic va continuar negant-se i va donar per acabada la conversa”, relata la fiscal en el seu escrit. A més de sis anys de presó, S.E.F. va acceptar ser expulsat d’Espanya quan compleixi dos terços de la pena o obtingui la llibertat condicional. Cal recordar que el juny passat, la Guàrdia Civil i l’FBI van desarticular l’estructura online més gran de difusió de propaganda d’Estat Islàmic amb la detenció de nou persones, entre les quals un veí de Lleida que s’havia radicalitzat a través d’aquest sistema i es disposava a viatjar al Sahel. Aquest individu, d’origen magrebí, va ser arrestat al gener quan ja es trobava a l’aeroport del Prat. Mentrestant, un jove del Pont de Suert detingut el 2022 per incorporar-se a les files d’Estat Islàmic va acceptar el març passat sis anys de presó davant de l’Audiència Nacional.