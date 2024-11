Nova línia de bus per connectar Ciutat Jardí amb la plaça Ricard Viñes

L’ajuntament estrenarà la setmana que ve una nova línia d’autobús que connectarà Ciutat Jardí amb la plaça Ricard Viñes i que tindrà una dotzena de parades. Un servei que està “a mig camí entre un bus llançadora i una línia convencional, que posarem en marxa com a prova pilot per veure’n el funcionament i acollida per part dels veïns”, va assenyalar la tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón. Va afegir que dos de les parades que tindrà estaran situades al campus d’Agrònoms i a l’altura de l’hospital Arnau de Vilanova. Morón va indicar que la resta de les parades, així com els horaris i freqüències, els detallaran el mateix dia que entri en funcionament.

La posada en marxa d’aquesta línia arriba després de les contínues peticions de l’associació de veïns de Ciutat Jardí de millorar el servei de l’autobús urbà del barri. El seu president, Ramir Bonet, ho considera una bona mesura, “sempre que tingui bones freqüències i horaris adaptats a les necessitats dels veïns, però també temem que deixi de funcionar al cap de poc temps per falta d’usuaris, com va passar amb l’autobús llançadora de Mangraners”.

Paral·lelament, Bonet va recordar que la seua proposta “no és posar una línia d’autobús més a Ciutat Jardí, sinó ampliar el recorregut de l’L6 perquè pugui circular per l’interior del barri, com per exemple pels carrers Olivera o Roure, Enric Farreny o l’avinguda Ciutat Jardí”.

Aquesta prova pilot arriba després que a començaments del mes d’abril la Paeria en posés en marxa una altra que consistia en un bus llançadora entre els Mangraners i l’estació de trens, després que ho plantegés l’associació de veïns del barri. Tanmateix, el govern municipal va decidir anul·lar-lo quan només havien transcorregut dos mesos perquè el seu ús no havia estat el que s’esperava després de registrar una mitjana de deu viatgers al dia.