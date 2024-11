Pla per a la transformació integral de quatre barris de la ciutat de Lleida

L’ajuntament de Lleida inicia el programa Barris Vius que preveu actuacions urbanístiques, socials, comercials, comunitàries i de seguretat per a la transformació integral de la Mariola, Els Mangraners, el Clot i el Centre Històric, que al seu torn seran el model per aplicar més endavant altres barris de la ciutat. El tinent d’alcalde de l’àrea d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, detalla que a través "una nova metodologia" en els consells de barri i amb tallers i reunions amb associacions i entitats faran un diagnòstic de les necessitats i prioritats de cada un, que es traduirà en un pla de treball amb unes deu actuacions per a cada un. Al gener ha d’estar llest, per començar a aplicar-lo durant l’any. Afegeix que han incorporat tres persones que exerciran de "connectors" entre els veïns i la Paeria i conformaran una "oficina no física, sinó conceptual", juntament amb l’edil de cada un dels barris i els tècnics dels diferents àmbits implicats per fer un seguiment del pla de treball previst.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, destaca que contemplen actuacions simultànies als quatre barris, encara que seran diferents en cada un en funció de les seues necessitats i subratlla que l’objectiu és "avançar en igualtat, equitat i cohesió, perquè tots els barris de Lleida es mereixen el millor".