El final del porta a porta a Pardinyes i Balàfia: crònica d’una mort anunciada

La recollida d’escombraries porta a porta a 3.700 habitatges de Pardinyes i Balàfia -en la part d’ambdós barris situat a la dreta de la seua rambla central en sentit cap a la plaça dels Països Catalans- es va implantar el març de 2021. Per primera vegada, aquest sistema s’aplicava a dos zones on predominaven els blocs de pisos, a diferència de Ciutat Jardí i Vila Montcada, on la gran majoria de cases són unifamiliars. Es va fer en plena pandèmia de la Covid, quan estaven en vigor grans restriccions a les reunions en espais tancats. Així que la informació prèvia es vaig basar en uns díptics informatius i en dos reunions telemàtiques en què van participar només uns centenars dels més de 10.000 veïns afectats. El repartiment del material per a la seua posada en marxa podria haver servit per ampliar la informació, però en uns moments en què per sortir de casa calia portar mascareta i quan la vacunació de la Covid encara es trobava en la primera fase, tant els que l’entregaven com els que el rebien tenien més interès a abreujar el tràmit que a donar explicacions ( els primers) o demanar-les (el segons).

El resultat va ser que el porta a porta va començar sense que molta gent sabés molt bé com funcionava. En les primeres setmanes ja va quedar clar que no anava bé, perquè abundava l’abocament d’escombraries al costat dels contenidors d’orgànica i vidre, els únics que es mantenien als carrers, i en punts com les cruïlles dels carrers Tarragona i Pere Cavassèquia i de Sant Pere Claver amb Enginyer Cellers es van formar autèntics abocadors urbans. Els que s’esforçaven a complir l’establert veien que, a més d’haver d’acumular determinats residus uns dies al seu pis, dins de l’entrada del seu bloc tenien un o dos contenidors per al paper i el cartró que alguns conveïns no utilitzaven com era degut i que al carrer hi havia més deixalles que mai. És a dir, que hi havia escombraries per tot arreu.

Llavors governava el tripartit d’ERC, Junts i Comú. Aquest últim grup, amb dos edils, era el que dirigia Medi Ambient. I quina va ser la seua actuació davant d’aquesta situació? Destacar que el percentatge de reciclatge s’havia més que duplicat, això sí, sense detallar si el nombre de quilos recollits havia baixat ni com comptabilitzava els residus tirats fora dels contenidors, però sense engegar cap programa d’acompanyament per als veïns, aprofitant que les restriccions per la Covid s’estaven relaxant.

El Comú va deixar el govern a finals de l’estiu de 2021, i ERC i Junts tampoc no van aconseguir remuntar la situació. Les seues principals actuacions van ser posar en marxa una espècie de "policia de les escombraries" per intentar localitzar els infractors que les tiraven al carrer i crear una brigada de reforç que recollís tot el que estava fora dels contenidors. No va fer la sensació que el porta a porta fos una prioritat, la qual cosa va quedar clar a la campanya electoral de les municipals de 2023, quan ambdues formacions van apostar per implantar un model de contendores amb xip als carrers amb el nou contracte de neteja de la ciutat, que havia d’entrar en vigor en aquest mandat.

Per la seua part, el PSC, que era el principal partit de l’oposició, es mostrava més ambigu, però mai no va donar suport públicament al porta a porta en aquests barris. I quan va recuperar el govern en aquestes eleccions, aviat va quedar clar que tampoc no era el seu model, com tampoc no ho és del que ara és el principal partit de l’oposició en vots, el PP. La realitat és que en l’actual Paeria només un dels 27 regidors vol que el porta a porta segueixi en aquests barris i s’implanti en la majoria de les ciutat, així que la seua supressió només era qüestió de temps, i ha arribat avui.

Ara bé, la problemàtica dels abocaments als carrers no és exclusiva d’aquestes zones, al contrari. Abans de la Covid, només eren habituals en uns carrers d’un parell de barris, però sigui per la qual cosa fos, amb la pandèmia es van expandir per tota la ciutat com una taca d’oli. L’ajuntament confia que la nova concessió de la neteja, que hauria d’entrar en servei al llarg del proper any, servirà per posar fi a aquesta situació, una cosa que cal veure, perquè són moltes les persones que han adquirit l’hàbit de deixar tota mena de residus on els plau, i ja se sap que els mals hàbits són difícils d’erradicar.