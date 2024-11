Nega ser l'autor d'un robatori tot i deixar-hi les claus i una empremta

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Algunes són les proves que incriminen B.R.S., un històric delinqüent lleidatà que als seus 40 anys acumula uns 70 antecedents, com a autor d’un robatori amb força en una farmàcia del passeig de Ronda. S’enfronta a una petició de cinc anys i vuit mesos de presó perquè la Fiscalia sol·licita que se li apliqui els agreujants de multireincidència i de disfressa (l’autor anava encaputxat). B.R.S. va ser jutjat ahir a l’Audiència de Lleida i va negar ser l’autor: “Volen que sigui condemnat per convicció moral de la policia però sense proves.” Però totes les proves van en contra seu. Els Mossos d’Esquadra van trobar una empremta dactilar seua a la llamborda que va utilitzar el lladre per trencar la porta de vidre del magatzem de l’establiment. A més, es va deixar les claus a l’interior –els investigadors van comprovar que pertanyien al pis de la seua germana, on vivia l’acusat–. A més, el van reconèixer sense cap dubte als enregistraments de la càmera de seguretat de l’establiment. El lladre es va emportar uns 600 euros de les caixes enregistradores i cupons per a medicaments que també tenen un valor econòmic. Va ocórrer la matinada del 8 de febrer a Ronda, quan l’establiment estava tancat al públic, com ja va informar aquest diari. Va ser detingut dies després al ser sorprès in fraganti quan havia entrat a robar en una pizzeria del carrer Pere Cabrera, a Cappont. Es va amagar darrere d’una nevera. Dos setmanes abans havia estat arrestat com a presumpte autor d’un robatori a la seu de Creu Roja.

El seu lletrat, Joan Argilés, va demanar l’absolució al considerar que els Mossos havien fet una investigació prospectiva. L’acusat va reiterar que “sempre diuen que soc jo”.

