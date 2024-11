Hackegen credencials per accedir a La Meva Salut

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El departament de Salut ha obert una investigació interna després d’haver detectat durant les últimes setmanes “casos puntuals d’accessos presumptament il·lícits” a l’aplicació La Meva Salut. Aquesta actuació ha permès aflorar el robatori per part de tercers de credencials pesonales, que s’haurien utilitzat per modificar dades de contacte i contrasenyes d’accés i, en alguns casos, l’activació d’una eConsulta d’Atenció Primària per sol·licitar la prescripció de fàrmacs.

Després d’una primera detecció de nou casos entre el juny i l’octubre, es va efectuar un procés d’identificació que va permetre detectar “un centenar de robatoris de credencials més”.

La conselleria ha comunicat els casos a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i s’està efectuant una investigació “per aclarir els detalls d’aquests incidents”.

Les persones afectades ja han estat notificades i se’ls ha bloquejat l’accés a través d’usuari i contrasenya, i aquests usuaris poden continuar utilitzant La Meva Salut a través d’idCAT Mòbil o de certificat digital.

Davant d’aquesta situació, Salut ha reforçat la seguretat de l’aplicació amb l’activació d’un sistema de doble autentificació, que s’introduirà progressivament en les properes setmanes. Amb aquesta millora, quan un ciutadà vulgui entrar amb l’opció de contrasenya, rebrà un SMS amb un codi numèric únic al telèfon que tingui associat, que haurà d’introduir en una nova pantalla per poder accedir a l’aplicació.

Aquests canvis se sumen a altres accions ja executades en els últims mesos, com la incorporació de l’idCAT Mòbil (un sistema que permet identificar-se digitalment) com a mètode complementari d’identificació, un sistema “més robust” de contrasenya personal i un avís de modificació de dades personals.

Estrena dilluns de l’ampliació del CAP Bordeta-Mangraners

L’ampliació del CAP Bordeta-Mangraners entrarà en funcionament dilluns vinent, després de prop d’un any i mig d’obres que han duplicat la superfície. L’equipament ha guanyat setze consultes assistencials, dos d’específiques per a odontologia, tres sales d’urgències i dos de polivalents per a rehabilitació, formació i activitats.

S’han incorporat referents de benestar emocional i nutricionistes i s’han instal·lat plaques fotovoltaiques a la coberta. El pressupost ha ascendit a 2.743.000 euros, finançades amb fons europeus. En els propers mesos es rehabilitarà l’edifici antic per reestructurar l’àrea de recepció de pacients, atenció a l’usuari, administració i treball social.