Un capellà de l'Arabell i un veí d'Alfarràs, els morts a l'N-230

Publicat per A.G.B. Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí d’Alfarràs de 56 anys i un capellà del col·legi Arabell de Lleida de 58 són els dos conductors que van morir diumenge a la nit en una col·lisió frontal a la carretera N-230 al seu pas per Alfarràs, com va avançar SEGRE ahir. El veí d’Alfarràs era J.S.P. mentre que el religiós que va perdre la vida era Manel Beunza, capellà al col·legi Arabell, com va informar ahir el bisbat de Lleida (vegeu el desglossament). El primer anava en direcció nord mentre que el sacerdot tornava de la Val d’Aran.

Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís del sinistre a les 21.32 hores quan, per causes que es desconeixen i s’estan investigant, es va produir un xoc frontal entre dos turismes. Un tercer vehicle també es va veure implicat. Els dos conductors van morir al lloc del sinistre. En el dispositiu van participar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat –que van haver de portar a terme tasques d’excarceració de les víctimes–, tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i personal de manteniment de la via. La carretera va estar tallada fins passada la mitjanit.

Es tracta del tercer accident mortal d’aquest any a l’N-230 al tram entre Lleida i la frontera amb França. Els altres dos sinistres es van produir el 3 i el 4 de juny a Baells i Benavarri, a la Franja, respectivament. En el primer va perdre la vida un veí del Pont de Suert de 71 anys i en el segon, un veí de Vielha de 46.

Membre de l’Opus Dei, tornava de la Val d’Aran

El religiós que va morir en el sinistre era Manel Beunza, prevere de l’Opus Dei a la diòcesi de Lleida. Tornava de la Val d’Aran on havia acudit a predicar en un recés espiritual quan es va produir l’accident, va informar ahir el bisbat lleidatà. Beunza tenia 58 anys i actualment era capellà al col·legi Arabell i feia atenció pastoral dels membres i cooperadors de l’Opus Dei i de les seues activitats formatives. Per motius laborals del seu pare, va nàixer a Mèxic l’any 1966, però la seua família va tornar a Navarra quan ell tenia uns vuit anys. De jove va conèixer l’Opus Dei i s’hi va incorporar. Amb 24 anys se’n va anar al seminari de la Prelatura i va estar uns anys a Roma estudiant i atenent diverses tasques a la seu central de la institució fundada per Josepmaria Escrivá de Balaguer. Es va ordenar sacerdot l’1 de setembre del 2002 al santuari de Torreciudad. Entre altres tasques, va venir a la capital del Segrià entre 2004 i 2005, però va marxar a Veneçuela uns cinc anys. Més tard, l’any 2012, va tornar a la capital del Segrià i vivia al club juvenil Raier, un centre educatiu d’activitats extraescolars, dirigit a nois d’entre nou i divuit anys.