Dos morts en una col·lisió frontal a l’N-230 a Alfarràs

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els conductors de dos turismes van perdre la vida aquest diumenge a la nit en una col·lisió a la carretera N-230 al seu pas per Alfarràs, segons ha pogut saber aquest diari. El sinistre es va produir al voltant de les 21.30 hores a l’altura del quilòmetre 25. S’hi haurien vist implicats tres vehicles. Va obligar a tallar la carretera al trànsit en els dos sentits i a desviar la circulació per vies alternatives.

Les víctimes mortals són un veí d'Alfarràs de 56 anys i un altre home de 58 anys, del qual no ha transcendit veïnatge, segons la informació del Servei Català de Trànsit.

En el dispositiu del sinistre van participar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, dotacions dels Bombers de la Generalitat i ambulàncies del SEM. La policia catalana s’ha fet càrrec de la investigació de la tragèdia. L’N-230 és una de les carreteres que discorren per Lleida que registren una sinistralitat més alta. Durant els últims anys, alcaldes lleidatans i oscencs per on passa a la Franja han demanat inversions per millorar la seguretat.

Amb aquestes dos víctimes es tanca una setmana tràgica a les carreteres lleidatanes. Val a recordar que dimarts passat van morir uns altres dos conductors en la col·lisió frontal entre un camió i un autocar a la carretera C-13 al seu pas per la Guingueta d’Àneu, al Pallars Sobirà. Els quatre passatgers que viatjaven a l’autocar –de la línia regular entre Barcelona i Esterri– van resultar ferits de diversa consideració. Les víctimes mortals tenien 42 anys i eren de Barcelona i Piera.

D’aquesta forma, ja són 28 els morts en accident de trànsitaquest any a les comarques de Lleida, tres més que en el mateix període de l’any passat. D’altra banda, un motorista de 23 anys, veí de Sant Andreu de la Barca, va morir dissabte després de sortir de la via en el quilòmetre 3,40 de la carretera B-225 a Castellbisbal (Barcelona), segons va informar ahir el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les 18.29 hores i estan investigant les causes. Amb les víctimes d’aquest cap de setmana, són 125 les persones mortes en accidents de trànsit des de començament d’any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.