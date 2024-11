Mor en accident el mossèn Manel Beunza, capellà del col·legi Arabell de Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una de les dos víctimes mortals de l'accident d'aquest diumenge a la nit a l'N-230 a Alfarràs és el mossèn Manel Beunza, segons ha confirmat el Bisbat de Lleida. L'altre conductor que va perdre la vida en el xoc és un veí d'Alfarràs de 56 anys, segons el Servei Català de Trànsit.

Segons el Bisbat, Manel Beunza, prevere de l'Opus Dei a la diòcesi de Lleida, va patir l'accident mortal quan tornava d'un recés a la Val d'Aran. Tenia 58 anys i actualment era capellà al col·legi Arabell i feia atenció pastoral dels membres i cooperadors de l'Opus Dei.

Per motius laborals del seu pare, va néixer a Mèxic el 1966, però la família va tornar a Navarra quan ell tenia uns 8 anys. Entre altres tasques, va venir a Lleida entre el 2004 i 2005, però va marxar a Veneçuela uns 5 anys. Més tard, el 2012, va tornar a Ponent, on fins ara vivia al club juvenil Raier.

El sinistre es va produir al voltant de les 21.30 hores a l’altura del quilòmetre 25. S’hi van veure implicats tres vehicles. Va obligar a tallar la carretera al trànsit en els dos sentits i a desviar la circulació per vies alternatives.

L’N-230 és una de les carreteres que discorren per Lleida que registren una sinistralitat més alta. Durant els últims anys, alcaldes lleidatans i oscencs per on passa a la Franja han demanat inversions per millorar la seguretat.