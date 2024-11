Detinguda a Lleida per quedar-se 20.000 € de dos persones amb l''estafa de l'amor'

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional va arrestar a mitjans de novembre a Lleida ciutat una dona acusada de formar part d’un grup criminal d’estafes amoroses. Segons fonts policials, l’arrestada, de 56 anys i resident a Andorra, va aconseguir 20.000 euros de dos persones, residents a Saragossa i Múrcia, a qui va enganyar fent-los creure que tenien una relació a través de les xarxes socials. A la primera víctima li va estafar 11.500 euros i la segona, 8.000 euros, després de mantenir-hi contacte durant diversos mesos. La investigació continua oberta, ja que hi podria haver més víctimes.

Els investigadors assenyalen que l’arrestada formaria part d’un grup especialitzat a contactar amb persones que utilitzen diferents xarxes socials fins a arribar a tenir una relació pròxima a l’amistat. Posteriorment, intentaven passar a una fase d’afecte o confiança de relació sentimental, arribant fins i tot a manifestar a través d’aquests mitjans electrònics el seu desig de traslladar-se des d’Andorra al lloc de residència de la víctima per conèixer-se i conviure-hi. Una intenció que, deien, quedava frustrada per diferents motius com problemes a la duana o dificultats financeres, per la qual cosa sol·licitaven a les víctimes l’enviament de certes quantitats de diners per poder afrontar aquestes incidències. Les víctimes, afegeixen els investigadors, ja es trobaven en una situació de dependència emocional i arribaven a pagar les quantitats exigides. Al tenir coneixement d’aquests fets, la Policia Nacional de Lleida va iniciar les indagacions, localitzant una ciutadana espanyola que residia a Andorra com una de les principals capitostes. Una vegada a la capital del Segrià, el 15 de novembre va poder ser arrestada i va quedar en llibertat amb càrrecs. La Policia insta a acudir a comissaria o contactar a través de la seua pàgina web si s’ha estat víctima o es coneix algú que pogués ser-ho.

Un jove ja va ser condemnat per apropiar-se de 141.197 euros

Un veí de Mallorca de 27 anys va acceptar a començaments de l’any passat una condemna de tres anys i mig de presó per estafar 141.197,54 euros a una lleidatana que va conèixer per internet. A més, va acceptar una multa de 1.260 euros i tornar els diners estafats. En aquest cas, el tribunal va haver d’ordenar la seua detenció després que l’acusat no es presentés al judici en quatre ocasions. L’acusat va conèixer la víctima el 2016 a través de les xarxes socials així com a través d’una plataforma de transmissió en directe YouNow. Tots dos van iniciar una relació d’amistat i fins i tot l’acusat va viatjar en una ocasió a Lleida per conèixer-la, guanyant-se la seua confiança per estafar-la. Després de dir-li que podria invertir en fons, li va demanar la clau per poder operar en la seua entitat bancària i va fer diverses operacions.