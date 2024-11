“Hi haurà més pandèmies, no sabem quan ni on, i la covid ha estat un aprenentatge”

Quina serà la pròxima pandèmia? Aquesta és la pregunta del milió que ahir va centrar el debat del cicle Diàlegs, impulsat per l’Orfeó Lleidatà, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), el Grup SEGRE i la Universitat de Lleida (UdL), moderat per la subdirectora de SEGRE, Anna Gómez Marsol. Clara Prats, física i investigadora de la Universitat Politècnica de Catalunya, va afirmar que amb tota seguretat “hi haurà més pandèmies, però no sabem on ni quan ni com seran, encara que els experts diuen que el més probable és que seran de transmissió respiratòria i d’origen zoonòtica (animals), però sí que podem estar més preparats per detectar-la”. “La covid-19 no va ser la primera, ja que al segle XX hi va haver la del VIH, malalties coronàries i tuberculosi, ni serà l’última”, va subratllar. Malgrat aquests auguris, va llançar un missatge de tranquil·litat a la població. “No ha d’estar preocupada, ni pendent”, va indicar. Creu que la covid ha servit d’aprenentatge per establir unes bases i reaccionar millor quan arribi la pròxima pandèmia. A més, va apuntar que la grip “és una pandèmia que cada any estressa el sistema sanitari”, que compta amb sistemes de vigilància, detecció i predicció, i reforç de l’Atenció Primària i hospitalària, que es pot replicar a gran escala. Teresa Hernández Jover, cap de servei de promoció de la salut Lleida, el Pirineu i Aran i professora de la Universitat de Lleida (UdL), va alertar que també existeixen un altre tipus de pandèmies preocupants, com l’obesitat, en especial la infantil, i els comportaments relacionats amb el joc en línia o els videojocs, i la salut mental.

Pugen els casos de covid i grip diagnosticats als CAP de Lleida

El número de casos de covid-19 diagnosticats a l’Atenció Primària a la regió sanitària de Lleida han augmentat de 64 a 73 l’última setmana, la qual cosa suposa un 14% més. A l’Alt Pirineu i Aran, en canvi, han baixat de 21 a 18, un 16% menys. Així mateix, de moment s’ha vacunat un 24% de la població del pla (un 31% si es tenen en compte només les persones majors de 60 anys). A les comarques de muntanya, el percentatge global de cobertura vacunal és del 23% (28% en majors de 60). Pel que fa a la grip, a la regió sanitària de Lleida els casos diagnosticats han passat de 107 a 114 (+3,8%) i s’ha vacunat el 32% de la població (41% de 60 anys o més). Al Pirineu han passat de 39 a 38 casos i s’ha immunitzat el 32% i el 39%, respectivament.