27 denúncies per la macroestafa d'una firma de Cappont a inversors

Els Mossos d’Esquadra ja han rebut 27 denúncies contra dos socis d’una empresa de Cappont que van ser detinguts el juliol com a presumptes autors d’una macroestafa a petits inversors, segons ha pogut saber aquest diari. La policia catalana va arrestar el 25 de juliol els socis i l’endemà va fer públic un comunicat en el qual explicava que fins llavors es comptabilitzaven 14 denúncies i que el frau ascendiria a més de 300.000 euros. Ara ja són el doble de casos i l’import se situaria per sobre del mig milió. Fonts solvents han explicat que la difusió del cas ha propiciat que s’hagin interposat noves denúncies. A més, alguns dels afectats estan preparant una querella col·lectiva.

Els Mossos van obrir la investigació després de rebre una sèrie de denúncies relacionades amb inversions monetàries fallides. La denunciada era l’empresa dels dos investigats, que es publicitava com a banca d’inversió i que suposadament actuaven com a mitjancera de les inversions.

Alguns dels afectats estarien preparant una querella col·lectiva contra els investigats

Concretament, les víctimes explicaven que havien perdut tots els diners invertits, quan al contracte subscrit constava que les pèrdues mai no podien ser superiors al 15% del capital. L’empresa denunciada oferia als seus clients processos d’inversió de capital mitjançant assessors, activitat que no estaven autoritzats a desenvolupar al no constar registrada a la Comissió Nacional del Mercats de Valors (CNMV).

La societat lleidatana va actuar com a mitjancera en l’adquisició de participacions amb una empresa externa, amb seu a l’Argentina, al director de la qual li constava una ordre internacional de detenció. Suposadament, aquesta empresa externa transformava els diners dels inversors en criptomonedes, que van perdre valor i no van poder assumir la devolució dels diners reclamats pels inversors. Els investigats haurien declarat davant de la policia catalana que ells han estat els primers estafats.

Altres casos amb criptomonedes i de tipus piramidal a la demarcació

■Aquest suposat frau se suma a la presumpta macroestafa piramidal que ha suposat que 31 lleidatans hagin perdut tres milions d’euros en operacions inversores que han resultat ser fictícies, com va avançar SEGRE. El cas està judicialitzat. A més, val a recordar que l’any passat també va transcendir que els Mossos investigaven una estafa amb bitcoins (moneda virtual) que afectava diversos veïns del Pla d’Urgell i que ascendia a més d’un milió. A la demarcació també ha estat rellevant el cas Forex, un frau mundial destapat després d’una denúncia a la Seu d’Urgell, en una de les estafes més grans en criptomonedes a Europa, la investigació de la qual es va iniciar el 2018 quan una dona va denunciar davant dels Mossos d’Esquadra de la Seu que havia perdut més de 800.000 euros.