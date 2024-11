Absolt d'abusar de la seua germanastra un jove que va ser condemnat per això

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida ha absolt un jove acusat d’abusar sexualment de la seua germanastra menor d’edat a Almenar. Es dona la circumstància que l’acusat va ser condemnat pels mateixos fets comeses llavors quan encara no havia arribat als 18 anys. Tanmateix, ara el tribunal considera que “el patrimoni probatori (...) no resulta prou concloent per poder afirmar que els fets pels quals es formula acusació continuessin produint-se després d’assolida la majoria d’edat”.

La vista oral es va celebrar al setembre i el Ministeri Públic va sol·licitar una condemna de cinc anys de presó i uns altres tres de llibertat vigilada.

L’Audiència considera que no hi ha proves contra l’acusat, que s’enfrontava a una petició de 5 anys

L’acusat va negar que hagués fet tocaments a la seua germanastra –que té deu anys menys– des dels vuit anys i va atribuir la denúncia “a la manipulació per part de la seua mare” amb l’objectiu de fer-li “mal”. Quant a la condemna que li van imposar quan era menor, va dir que “em vaig declarar culpable aconsellat pel meu advocat per tenir una pena menor”. Per la seua part, la denunciant va explicar que l’acusat li va fer tocaments amb el pretext de jugar a “pares i mares” i que li havia enviat missatges sexuals a través del compte de Tiktok del germà d’aquest. Sobre això, el tribunal afirma que es tracta “d’uns fets que ni tan sols s’han vist reflectits en l’escrit d’acusació del Ministeri Fiscal”. Per tot això, dicta sentència absolutòria a l’aplicar-li el principi in dubio pro reo, és a dir, en cas de dubte s’ha de procedir a favor de l’acusat. El tribunal també deixa sense efecte la mesura cautelar que li prohibia atansar-se a la germanastra. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant del TSJC.