Educació planteja tancar també línies d'ESO en tres instituts de la ciutat de Lleida

Educació es planteja tancar també grups de primer d’ESO en instituts de la ciutat de Lleida, que s’afegirien als dos d’I3 a les escoles Espiga i Alba. El sindicat CGT va apuntar ahir que una de les línies que proposa suprimir seria a l’institut Maria Rúbies de la Bordeta i aquest diari ha pogut saber que la retallada afectaria també uns altres dos instituts. L’argument del departament seria el mateix que per a I3: la baixa natalitat. No obstant, directors de Secundària argumenten que durant el curs arriba un bon nombre d’alumnes d’origen migrant que s’han d’escolaritzar i recalquen que si es tanquen grups s’hauran de col·locar en aules plenes i superar la ràtio màxima.

Per una altra banda, les comunitats educatives dels col·legis Espiga i Alba estan preparant mobilitzacions conjuntes de cara a la setmana vinent per protestar contra el possible tancament d’un grup d’I3 en cada un. Les associacions de famílies d’alumnes estudien diferents accions, des d’una marxa lenta a una recollida de firmes. També volen promoure una moció a l’ajuntament i recollir tota la informació possible. El claustre docent també està en desacord amb la decisió d’Educació.

El sindicat CGT, per la seua part, no descarta que les mobilitzacions acabin en una vaga “si el departament no rectifica”, i alerta que hi pot haver més centres afectats per retallades de grups. Així mateix, denuncia que “als concertats se’ls permet mantenir línies amb ràtios per sota del mínim establert”.

Fonts d’Educació van precisar que és massa aviat per determinar si se suprimirà o no algun grup tant a Secundària com a Primària perquè l’oferta definitiva de places no es coneixerà abans de finals del mes de gener. Va afegir que ara les taules locals d’escolarització, en les quals participen els ajuntaments, treballen en la planificació d’acord amb les dades del padró i aplicant estrictament els criteris tècnics del pacte contra la segregació escolar que van firmar tots els municipis de més de 20.000 habitants. A més, van indicar que cal esperar a veure les arribades de nous alumnes que es produeixen en les pròximes setmanes.