L'anti Black Friday: regals únics i exclusius per regalar als enamorats de Lleida

El Black Friday és un fenomen de consum que va arribar dels Estats Units per revolucionar el món de les ofertes i les compres prèvies al Nadal, i que pot transformar fins i tot les persones més assenyada en caçadores d'ofertes. Per sort el seu interès ja comença a anar a la baixava, tal i com mostren les tendències de cerca a Internet.

Per això des d'aquí ens apartem de les ofertes habituals i ens endinsem en un món més selecte, on la paraula "descompte" no té cabuda, sinó la negociació i les propostes. Ho farem a través del portal Todocolección, una plataforma on els somnis dels col·leccionistes es fan realitat, i en aquest cas, ens centrem en els articles més exclusius relacionats amb Lleida.

Des de manuscrits antics fins a obres d'art úniques, la plataforma ens mostra que el veritable luxe no es troba en una pantalla de televisió amb un 50% de descompte, sinó en la possessió de peces d'història i cultura inavaluables i úniques. Prepareu-vos per descobrir els regals més cars i extravagants que podríeu trobar aquest anti Black Friday, que fan de Lleida un protagonista inesperat en aquest joc d'exclusivitat.

Alerta. Els preus que veureu en aquest article són els preus en els quals s'han posat a la venda, no els del seu valor real, que podrien ser més alts o més baixos. A Todocolección hi ha més de 30.000 productes que es venen amb la referència Lleida.

L'oli sobre tela més car: 4.200 euros

El més car és un oli sobre tela de 200x100 centímetres de l'artista Joan Durany de la Pobla de Segur de, precisament, una vista de la població del Pallars Jussà. Qui el vulgui haurà de pagar 4.200 euros, tot i que admet ofertes. Pintor natural de Pobla de Segur nascut el 1927, Durany es va formar a l'acadèmia barcelonina Tàrrega i amb Luis Strohecker. Va rebre el Premi Sant Jordi de la Diputació de Barcelona el 1953 i la Medalla d'Or al premi nacional Ciutat de Lleida l'any següent.

Quadre de José Martorell Puigdomenech: 2.900€

En segona posició hi trobem un quadre de grans dimensions de l'artista de Cervera José Martorell Puigdomenech . El quadre, valorat en 2.900 euros i que admet ofertes, fa 2,40x1,74 metres. Nascut a Cervera a finals del segle XIX, Martorell Puigdomenech va crear aquesta grandiosa obra.

Llibre antic de Lope de Vega: 2.800 euros

Al podi hi entra un llibre antic de Lope de Vega , valorat en 2.800 euros, tot i que admet ofertes. Es tracta de "Pastores de Belén, prosas y versos divinos de Lope de Vega Carpio", imprès a Lleida per Luys Manescal l'any després de la primera edició de Madrid, demostrant el seu gran èxit. Un bellíssim exemplar enquadernat en pell del segle XIX per l'enquadernador Riviere.

Dibuix de l'estàtua d'Indíbil i Mandoni: 2.500 euros

També per aquests preus, de 2.500 euros, hi trobem un dibuix original de Pepe González de l'Estàtua d'Indíbil i Mandoni de Lleida. Un treball basat en aquesta famosa estàtua lleidatana, amb unes dimensions de 65x40 cm aproximadament.

Dos pins de la UD Lérida, per 900 euros

I un pin del Lleida, no li faria gràcia? Un usuari ven tres pins, en subhasta inicial de 900 euros, dos dels quals són de la UD Lérida , i un del FCB. Assegura que són d’or de 18K i esmalts. Del segle XX.

Altres joies exclusives vinculades a Lleida

Entre altres peces úniques, destaquen una edició de luxe de la "Història de Lleida" de Josep Lladonosa del 1972 per 360 euros, el llibre "Viaje al Pirineo de Lérida" de Camilo José Cela amb litografies de Jaume Pla per 1.500 euros, un imprès del segle XVII a Lleida sobre dret català per 1.500 euros, una moneda d'or amb inscripcions d'Iltirta, Indíbil i Mandoni valorada en 1.740 euros, i una arca de núvia restaurada del segle XVIII per 1.190 euros.

Todocolección ens ofereix un viatge al passat i als regals més exclusius, on els col·leccionistes poden trobar peces úniques que van més enllà de les ofertes del Black Friday. Un món on la història, l'art i la cultura prenen protagonisme per sobre dels descomptes efímers.





Sobre Todocolección i el mercat de col·leccionisme Todocoleccion és una plataforma en línia espanyola dedicada a la compravenda d'articles de col·leccionisme, antiguitats i objectes singulars. Fundada l'any 2000, s'ha convertit en un referent per a col·leccionistes, professionals i amants de les peces úniques. Amb una àmplia varietat de categories, des d'art i llibres antics fins a joguines vintage i objectes curiosos, Todocolección ofereix un espai on els usuaris poden trobar i adquirir articles difícils d'aconseguir en el mercat tradicional.

Un mercat en auge

El mercat del col·leccionisme ha experimentat un creixement significatiu en els últims anys, impulsat per l'auge de les plataformes en línia i l'interès creixent per les peces històriques i singulars. Molts col·leccionistes no només busquen el valor monetari dels objectes, sinó també el seu valor sentimental, cultural i històric. Plataformes com Todocolección ofereixen una oportunitat única per connectar venedors i compradors d'arreu del món, facilitant l'accés a peces exclusives que d'altra manera serien difícils de localitzar.

A més de ser un mercat en creixement, el col·leccionisme també s'ha convertit en una forma d'inversió alternativa. Algunes peces rares i cotitzades poden multiplicar el seu valor amb el pas del temps, fet que atreu inversors i col·leccionistes que busquen diversificar el seu patrimoni. No obstant això, és important recordar que el mercat del col·leccionisme també té els seus riscos i que el valor de les peces pot fluctuar en funció de diversos factors, com l'estat de conservació, l'autenticitat i les tendències del mercat.