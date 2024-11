Les botigues de Lleida se sumen de manera majoritària al Black Friday

El Black Friday, una campanya de descomptes importada dels Estats Units, ja està plenament consolidada com l’inici de la campanya nadalenca. Oficialment se celebra avui, l’últim divendres de novembre, però molts comerços van començar amb les ofertes a principi de setmana, o fins i tot abans.

Els descomptes que publiciten als aparadors arriben al 50% i fins al 70% en alguns casos, i són molts els consumidors que els aprofiten per assortir-se de roba per a les festes o d’articles de tot tipus que regalaran després a Nadal o Reis.

Diversos comerciants de l’Eix consultats ahir van reconèixer que s’afegeixen al Black Friday de forma anticipada per no quedar despenjats de la competència, però remarquen que el gruix de les vendes es concentrarà avui i tot el cap de setmana. I és que diumenge és el primer dia festiu d’obertura autoritzada de la marató comercial que se’ls acosta ja que, si ho desitgen, poden obrir tots els dies festius i diumenges fins al 5 de gener. Altres titulars de botigues, en canvi, van afirmar que sí que els surt a compte iniciar les promocions abans perquè animen les vendes.

El comerç online també bull amb les ofertes del Black Friday i a les empreses de paqueteria se’ls multiplica la feina. Un portaveu de Seur a Lleida va reconèixer que “cada vegada comencen més aviat amb aquest tipus de campanyes i cada any hi ha més demanda que l’anterior”. Va assenyalar que han augmentat en un 10% el nombre de conductors i treballadors de la seua plantilla a Lleida, que a la capital és de 99 persones i a la província de 120. Va afegir que per aquestes dates tindran al voltant d’1,1 milions d’entregues diàries a tot l’Estat, el doble del que és habitual, i que el pic màxim de treball preveuen que sigui el 2 de desembre.

Per la seua part, Manel Llaràs, president de Pimec Comerç Lleida, valora que el Black Friday “s’ha desvirtuat i ja no té gaire sentit” perquè “no és un dia, sinó tot un mes i a tots els sectors”. Assegura que “el petit comerç no pot assumir els descomptes dels quals es parla” i considera que cada vegada hi ha més “cansament i rebuig” dels consumidors “perquè veuen els abusos en forma de falsos descomptes que es fan”.

Sobre això, una enquesta de Facua a 2.000 persones de tot Espanya entre dimarts i ahir assenyala que el 99,6% creu que comerços ofereixen falsos descomptes durant la campanya.