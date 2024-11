Lleida planifica construir 548 habitatges assequibles en 5 anys

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Lleida té previst construir un total de 548 habitatges assequibles en els propers cinc anys, segons ha detallat l'alcalde Fèlix Larrosa en una reunió del comitè estratègic de l'habitatge. Aquesta xifra supera àmpliament l'objectiu marcat pel pla sectorial per al dret a l'habitatge, que estableix que el 12,8% del parc d'habitatges de la ciutat han de ser assequibles, el que equivaldria a un mínim de 414 habitatges en aquest període.

En la reunió, on es van consensuar estratègies amb el sector privat, Larrosa va explicar que actualment hi ha tres projectes en marxa per construir 157 habitatges assequibles. A més, la Paeria cedirà terrenys a la Generalitat per edificar-ne 163 de forma immediata i 228 més endavant. El consistori considera que el desenvolupament de nous sectors permetrà aixecar fins a 3.865 habitatges assequibles addicionals.

Demanda d'apujar el límit dels preus dels habitatges protegits

D'altra banda, l'Ajuntament de Lleida demanarà un increment en el límit dels preus dels habitatges de protecció oficial, amb l'objectiu que als promotors els resulti rendible la seva construcció. Aquesta mesura busca incentivar la participació del sector privat en la creació de més habitatge assequible a la ciutat.

La col·laboració entre la Paeria i els agents del sector immobiliari es perfila clau per assolir i fins i tot superar les metes fixades en matèria d'habitatge accessible per als lleidatans en el termini establert de cinc anys. Un repte ambiciós que requerirà la implicació de totes les parts.