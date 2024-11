Els advocats proposen un torn especialitzat en delictes d'odi

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Llotja de Lleida va acollir ahir la clausura del Congrés de l’Advocacia Catalana després de reunir, des de dijous, més de 300 juristes per debatre i formar-se sobre el futur de la justícia i les qüestions clau en l’exercici de la professió en un context de canvis socials, tecnològics i normatius. Una de les conclusions, després de la ponència sobre els delictes d’odi, va assenyalar que aquest tipus de discursos “s’han de combatre amb una sòlida formació i sensibilització de tota la societat des de la infància” i que aquests delictes “exigeixen una efectiva investigació i protecció de les víctimes”. Per això, van apuntar que “seria convenient que l’advocacia creï un torn especialitzat en delictes d’odi per protegir les víctimes”.

En total, es van fer vint ponències per tractar diferents temes com les parelles de fet, el règim de visites en casos de violència de gènere, l’ús de la llengua o la mediació. Tanmateix, un dels temes que més es va planejar entre els ponents va ser l’ús de les noves tecnologies, sobretot amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Els experts que van debatre sobre aquest punt van assenyalar que “pot ser la nostra aliada, però pot comportar riscos ètics i legals” i van concloure que “el dret ha de ser garant de l’equilibri entre la innovació i la justícia”.

En la clausura va participar el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que va agrair als advocats catalans el seu esforç i compromís per avançar en la millora del servei públic de la justícia. Així mateix, va posar en relleu la importància del torn d’ofici i la justícia gratuïta; la importància de normalitzar el català en la Justícia i el valor de la mediació “per reduir la conflictivitat i evitar la sobrecàrrega judicial”. Per una altra banda, els expresidents del Consell de l’Advocacia Maria Eugènia Gay, Joan Ramon Puig i Encarna Orduna van rebre la Creu de l’Advocacia Catalana.