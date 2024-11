El ple aprova gairebé de forma unànime la reforma del mercat municipal de Fleming

El ple de l’ajuntament va aprovar ahir gairebé per unanimitat la reforma integral del mercat municipal de Ronda-Fleming, que anirà a càrrec d’una operadora que assumirà la inversió i obrirà un gran supermercat que farà de locomotora comercial del recinte, que tindrà un espai per a paradistes. Un projecte que va comptar amb el suport de tots els grups a excepció del Comú i que tira endavant després de dos intents fallits en el passat mandat. Tanmateix, passarà un temps perquè la reforma sigui una realitat, ja que les obres, que durarien un any, començarien el 2026. Respecte als cinc paradistes que hi ha ara, el govern i l’oposició s’hi van reunir dilluns i podran anar als mercats municipals de Cappont i Balàfia mentre durin les obres.

La regidora de Comerç, Pilar Bosch, va agrair el consens aconseguit amb aquest projecte, que permetrà “tenir un mercat del segle XXI amb un edifici renovat, sostenible, atractiu i que serà un pol d’atracció”. Va afegir que la Paeria participarà en la seua gestió juntament amb l’operadora i treballaran per millorar els mercats de Cappont i Balàfia. El cap de l’oposició, Xavi Palau (PP), va dir que “és un punt i a part per al mercat i un impuls per a la zona”. Va recordar que el seu grup va exigir un acompanyament adequat als paradistes i va demanar estar atents “a veure qui opta a la reforma, perquè la inversió que haurà de fer serà enorme”.

L’edil d’ERC Anna Costa va dir que hi voten favor “per ser amb els paradistes i el comerç local”, va lloar que es tanca un capítol d’any, va valorar que el PSC “malgrat que tard, s’ha posat a treballar per la ciutat”, i li va retreure que quan eren a l’oposició van votar-hi en contra. La portaveu de Junts, Violant Cervera, va recordar que el mandat anterior van impulsar una reforma que no va prosperar, “però bé està el que bé acaba” i que l’acompanyament als paradistes “es podria haver inclòs en el projecte anterior”. L’edil de Vox, Josep Roca, va lloar el consens del pla i la tasca dels paradistes, mentre que la del Comú, Laura Bergés, va justificar el seu vot en contra al creure que el projecte suposa “la privatització” d’aquest mercat.

Llum verda per finançar les obres del pavelló firal ‘desmuntable’

A més de la reforma del mercat de Fleming, un altre dels punts que més debat va generar va ser el del conveni per finançar la construcció del nou pavelló firal, que serà desmuntable i va ser aprovat amb els vots de PSC, PP i Junts, el rebuig del Comú i l’abstenció d’ERC i Vox. La tinenta d’alcalde, Carme Valls, va detallar que la Paeria aportarà 1,5 milions d’euros, que sis empreses opten a fer-lo i que el pavelló “serà l’últim de les instal·lacions actuals de Fira de Lleida i el primer del nou recinte firal”, ja que el PSC preveu traslladar-lo a l’antiga Hípica.

Pel seu costat, el líder del Partit Popular, Xavi Palau, va votar-hi a favor “per ser un projecte de ciutat”, que ve del passat mandat. La portaveu de Junts, Violant Cervera, i el seu edil Sergi Grimau van recordar que el pavelló era un dels punts del seu pacte de pressupostos amb el PSC i “tindrem un pavelló de present i de futur”. La d’ERC, Jordina Freixanet, va criticar que al ser un pla del passat mandat “s’ha perdut un any i mig en el qual ja tindríem un pavelló”, que ara es farà “un pavelló de fireta” i que s’han perdut 1,7 milions d’euros que la Generalitat anava a aportar-hi. Sobre això, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que quan el PSC va guanyar l’alcaldia “el patronat de la Fira no havia aprovat fer el nou pavelló” i que el novembre del 2023 el Govern d’aleshores (ERC) “va anunciar de forma unilateral que donava per caducat el conveni, van desaparèixer 1,7 milions abans de definir el pavelló”.

Consens perquè línies d’alta tensió no passin a prop de cases

La moció de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) per establir distàncies de seguretat entre els habitatges i les línies de molt alta tensió va acabar sent una declaració institucional al comptar amb el suport de tots els grups. El president de la FAV, Toni Baró, va ser l’encarregat de llegir la declaració, que demana estudiar “de forma exhaustiva la capacitat legal” de la Paeria per establir distàncies de seguretat entre els habitatges i les línies elèctriques i va plantejar un nou redactat de l’article 8 de l’ordenança de l’Horta i de l’article 129 del Pla General de Lleida per fer-ho efectiu.

També es va aprovar a mitges la moció d’ERC i el Comú per revisar el model de gestió dels autobusos urbans, que es va votar per punts. El referent a encarregar un estudi de la xarxa del servei de transport públic va ser aprovat, mentre que el punt en el qual demanava avançar cap a la municipalització del servei no va obtenir els suports necessaris. També va ser aprovada una moció d’Intermón Oxfam i Càritas a favor del comerç just, una altra d’ERC per garantir el dret a l’habitatge i una altra de conjunta de Junts, ERC i el Comú per preservar i rehabilitar la Torre Patriot.

Castro (ERC) diu que Valls (PSC) és “transfòbica” i es nega a rectificar

Els últims instants del ple van estar marcats per la polèmica, ja que l’edil d’ERC Sandra Castro va qualificar la tinenta d’alcalde Carme Valls (PSC) de ser “transfòbica”. Afirmació que va fer mentre Castro donava consells al nou edil socialista, Roberto Pino, al qual va instar a “no dir LGTBIQ+ sinó LGTBI, perquè si no la senyora Valls, feminista i transfòbica, s’enfadarà”. Valls va exigir una rectificació, que Castro va rebutjar.En un altre ordre, es va aprovar per unanimitat el conveni per a les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat, que preveu atorgar-los més recursos i competències, com el manteniment de camins i l’enllumenat.