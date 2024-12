Retiren prop de 62.000 peixos invasors dels canals de Seròs i Balaguer

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El buidatge dels canals de Seròs i Balaguer per treballs de manteniment ha motivat la retirada de 61.778 peixos invasors, sobretot alburns i gobis. Així mateix, al de la Noguera van trobar una invasió de musclos i cloïsses asiàtiques que cobrien la solera del canal com si fossin unes estovalles. Per contra, s’han preservat 2.776 exemplars d’espècies autòctones, sobretot barbs.

La directora tècnica de la consultora ambiental Eccus, Clara Companys, indica que l’escalfament de l’aigua pel canvi climàtic afavoreix la proliferació d’aquestes espècies, i creu que “anirà a més” els propers anys. Els treballs formen part de les actuacions d’Endesa per mantenir les instal·lacions en estat òptim.

El buidatge dels canals ha constatat l’augment descontrolat de les espècies invasores, tot i que aquest any s’han trobat menys alburns que en campanyes anteriors. Companys explica que no tenen per què provocar danys en les infraestructures, però sí que poden comportar una caiguda del rendiment hidroelèctric si se situen en reixes o parts per on ha de circular l’aigua.

D’altra banda, el rescat de les espècies autòctones es va portar a terme dempeus i mitjançant la pesca elèctrica, un sistema que consisteix en una petita descarrega elèctrica que immobilitza els exemplars durant només uns segons, els necessaris per poder capturar-los amb l’ajuda d’unes xarxes. Tots els peixos s’han classificat i s’han dipositat en petits tancs isotèrmics amb oxigen per traslladar-los de nou al riu.