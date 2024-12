Set ferits en accidents a Rialp, el Palau d'Anglesola i Vilanova de l'Aguda

Velocitat màxima a 80 km/h per boira, ahir a l’AP-2. - JORDI ECHEVARRIA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres accidents de trànsit en tres punts de les carreteres de Lleida es van saldar durant la jornada d’aquest diumenge amb un total de set ferits de diversa consideració. El més aparatós va tenir lloc poc després de les set de la tarda a la C-1412a, al terme de Vilanova de l’Aguda, amb una furgoneta que va sortir de la via en direcció cap a Ponts, en un accident que va provocar quatre ferits lleus i un de menys greu. En l’incident van actuar quatre dotacions de Bombers i tres ambulàncies. Es va tallar un sentit de la via donant pas alternatiu als vehicles.

Per una altra banda, al voltant de les 13.30 del migdia, un turisme va topar per encalç contra un altre a l’A-2, al Palau d’Anglesola, en un accident que va provocar un ferit lleu i en què van intervenir dos dotacions dels Bombers. Així mateix, de matinada, passades les 1.30 hores, una autocaravana va sortir de la via a la C-13, al terme de Rialp, al Pallars Sobirà, i va provocar un ferit lleu entre els set ocupants del vehicle. El ferit va ser traslladat a l’Hospital del Pallars, a Tremp.

D’altra banda, el Servei Català de Trànsit va activar ahir al matí el protocol per boira a l’AP-2 entre Castelldans i Juneda, reduint la velocitat màxima permesa a 80 km/h.