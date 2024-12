Els experts insten a no exposar els menors de 6 anys a pantalles

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

No exposar fins als 6 anys als nens dispositius digitals, no donar un mòbil amb connexió a internet fins als 16 i advertir en l’etiquetatge d’aquests aparells dels riscos que el seu ús té per a la salut. Són algunes de les mesures proposades al Govern central per l’informe d’un comitè de 50 experts elaborat a petició del ministeri de Joventut i Infància per protegir els menors dels entorns digitals. Recomanen que fins a 3 anys no tinguin contacte amb dispositius i entre els 3 i els 6, utilitzar-los només de forma excepcional per mantenir un contacte social, familiar o per determinació judicial, sempre sota supervisió d’un adult. Aconsellen també limitar-ne l’ús per part d’adults en presència de menors de 6 anys.

Entre els 6 i els 12 recomana limitar els dispositius connectats a internet i prioritzar activitats presencials, vivencials, esportives i en la natura. Si se’n permet l’ús, sempre sota la supervisió d’un adult, de forma puntual i limitat a continguts adaptats a la seua edat i capacitat. Per als adolescents de 12 a 16 anys, permeten l’ús de dispositius amb connexió a la xarxa, sempre amb eines de control dels pares per a la gestió del temps i el continguts. Aconsellen que en aquesta franja els telèfons serveixin només per trucar i apunta als 16 com l’edat òptima perquè tinguin un mòbil amb accés a internet.

L’informe planteja mesures dirigides a la indústria, com la configuració per defecte d’“espais segurs digitals” i reforçar els mecanismes de denúncia i bloqueig. Insta també a regular l’ús de dispositius en l’àmbit educatiu (a Lleida i la resta de Catalunya tots els centres tenen normatives en aquest terreny). A més, proposa la regulació dels creadors de contingut (kid influencers) i prohibir exposar a menors independentment que aquesta activitat generi ingressos.

En aquest sentit, la portaveu del Govern central, Pilar Alegría, va afirmar que 35 de les 107 mesures de l’informe ja estan previstes.

Creu que seria millor garantir els drets dels nens a tenir pares que puguin ocupar-se’n i no delegar en les pantalles i veu directament “friqui” que els adolescents no tinguin mòbil amb internet fins als 16 anys. A més, en lloc d’advertir de risc per a la salut a les etiquetes, veu millor prohibir que les tecnològiques guardin dades de menors per enviar-los publicitat o informació.

Pediatres hi estan d’acord i un altre especialista ho veu desencertat

Pediatres de Lleida van donar suport ahir a les recomanacions de l’informe i van remarcar la importància de la supervisió de la família en l’ús de dispositius. Van afirmar que així ho indica també la Societat Catalana de Pediatria. En canvi, el psicòleg i educador Jaume Funes, que ahir va participar a la UdL en la IV Jornada d’Orientació. Família i Orientació: un equip per al futur, veu desencertat l’estudi.