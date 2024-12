Acord per ajudar a finançar l'emprenedoria d'universitaris

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat de Lleida (UdL) i CaixaBank van firmar ahir un acord general de col·laboració per a l’impuls de la innovació i l’emprenedoria. El conveni va ser subscrit pel rector, Jaume Puy, i l’apoderat de CaixaBank, Antonio Asensio, i té per objectiu identificar possibles projectes entre els universitaris i contribuir a fer-los realitat com empreses.

El rector va destacar que la finalitat de la universitat no és només generar coneixement, sinó també transferir-lo a les societat, per exemple a través de la creació de spin-offs.

La vicerectora Olga Martín va assenyalar que actualment n’existeixen tres i ben aviat se n’aprovarà una altra. Es tracta de “posar eines a disposició dels estudiants per materialitzar-los, per a benefici de tota la societat”, va indicar en aquest sentit Puy.

L’apoderat de CaixaBank va remarcar que “la relació entre la universitat i el món empresarial és importantíssima” i que aquest acord té com a finalitat “ajudar els emprenedors” perquè són el germen de futures empreses.